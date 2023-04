Niederlage gegen Wolfratshausen: Geisling geht schon wieder leer aus

Von: Wolfgang Krzizok

Hart zur Sache ging es in der Partie zwischen Langengeisling (blau) und Wolfratshausen. Hier stoppt Michelle Refeld ihre Gegenspielerin. © Roland Albrecht

Eine empfindliche 0:3 (0:0)-Niederlage haben die Bezirksoberliga-Kickerinnen des FC Langengeisling auf eigener Anlage gegen den BCF Wolfratshausen hinnehmen müssen.

Langengeisling – Wolfratshausen ist damit in der Tabelle vorbeigezogen. „Lange war es ein ausgeglichenes Spiel, geprägt von vielen Zweikämpfen“, berichtet FCL-Trainer Stefan Karamtic. Seine Mannschaft habe „schönen Kombinationen gezeigt, aber am Ende war der letzte Pass zu unpräzise, oder es war ein Fuß dazwischen“. So blieb es bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Martin Bauer beim 0:0.

Nach einer Stunde Spielzeit brach jedoch das Unheil über die Geislingerinnen herein. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld brachten die Wolfratshausenerinnen eine Flanke von außen in den Strafraum, Katharina Frankl war eher am Ball als FCL-Torfrau Celine Siebrecht und traf zum 1:0.

Zehn Minuten später eine schöne Kombination der Geislingerinnen. Julia John wurde freigespielt, scheiterte aber allein vor BCF-Keeperin Madlen Glonner (75.). Wenig später die nächste große Möglichkeit für den FCL. Steffi Esser brachte eine schöne Flanke in den Strafraum, die aber durch Freund und Feind hindurchging.

Langengeisling wurde nun noch offensiver und schnürte die Gäste am Strafraum ein. Doch prompt liefen die Gastgeberinnen in einen Konter, den Lena Jocher zum 2:0 abschloss (82.).

Die Partie wurde jetzt noch härter, und Schiri Bauer verteilte ab der 85. Minute an jede Mannschaft je zwei Zeitstrafen. In der Nachspielzeit gingen die Geislingerinnen volles Risiko, aber immer wieder wurden die Schüsse geblockt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit setzten die Gäste dann einen der seltenen Konter, den Frankl zum 3:0 abschloss. Nach weiteren drei Minuten „Zugabe“ pfiff Bauer schließlich ab.

Es war das dritte Spiel für den FCL in Serie ohne Torerfolg. „Nach 99 Minuten Spielzeit wieder nichts Zählbares“, meinte ein zerknirschter Coach Karamatic, der aber doch ein Fünkchen Hoffnung hat: „An den letzten 20 Minuten kann man ansetzen, hier hat die Mannschaft Leidenschaft gezeigt.“ (Wolfgang Krzizok)