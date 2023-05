Meisterschaft-Showdown geglückt: Langengeisling-Reserve holt sich A-Klasse-Titel

Von: Dieter Priglmeir

Vor den Augen von 350 Zuschauern haben sich die Weiß-Blauen zum Titelträger gekrönt. © Christian Riedel / fotografie-ri

Im direkten Duell um die Meisterschaft gewann der FCL gegen den FCN. Trotz gleicher Punktzahl hat Langengeisling im direkten Vergleich die Oberhand.

Langengeisling – Just in der Minute, als in Köln Jamal Musiala den FC Bayern zum Titel schießt, wird auch in Langengeisling eine Meisterschaft entschieden. Viele Ligen drunter, genauer gesagt in der A-Klasse 7. Aber deutlich emotionaler, denn die FCL-Reserve fängt mit einem 2:0-Sieg im direkten Duell noch den FC Neufahrn ab und schiebt sich am letzten Spieltag auf Platz eins – frenetisch angefeuert vom großen Fanblock unter den 350 Zuschauern.

Und der macht von Beginn an mächtig Betrieb, bejubelt einen verunglückten Abschlag des Keepers, schreit auf beim allerersten Foul („Hey Schiri, der hat schon Gelb“) und macht so der FCL-Reserve Beine, die eine Viertelstunde braucht, um in die Partie zu kommen.

Dann die erste Chance. Über die rechte Seite bringt Vincent Stenzel Sinan Ukshini ins Spiel, dessen Flanke köpft Martin Linz vorbei (15.). Dann hat der aufgerückte Innenverteidiger Thomas Perzl Pech, weil sein Drehschuss an den Innenpfosten (16.) klatscht.

Langengeisling behält Spiel unter Kontrolle – Neufahrn ohne wirkliche Gegenwehr

Auch die weiteren Möglichkeiten haben weiß-blauen Anstrich: Moritz Wiesheu scheitert mit einer Direktabnahme, kurz darauf dreht er einen Eckball so geschickt ins lange Eck, dass der vorzügliche Gästekeeper Christoph Kirmaier nur mit viel Mühe den Ball über die lange Ecke lenken kann.

Der FCL hat das Spiel im Griff. Verstärkung aus der Ersten? War nie ein Thema, sagt Trainer Sebastian Held hinterher. „Ich hatte ja schon zu wenig Trikots für meine Spieler.“ Alle wollen mithelfen. Zum Beispiel Routinier Linz, der unter der Woche verletzt pausieren musste, jetzt aber auf die Zähne beißt und im Mittelfeld die Fäden zieht, während auf den Außenbahnen Stefan Obermaier und Ukshini Gas geben.

Und Neufahrn? Der Tabellenführer kommt mit der Situation, am letzten Spieltag noch alles zu verlieren, überhaupt nicht zurecht. Außer zwei harmlosen Abschlüssen von Timon Seber ist nichts zusehen. Das wird auch im zweiten Durchgang nicht besser. Im Gegenteil: Jetzt werden die Geislinger Angriffe noch gefährlicher. Ukshini dribbelt sich bis zur Grundlinie durch, seine Ablage verpasst Stenzel.

Der FC Langengeisling II durfte am Ende die A-Klassen-Meisterschaft bejubeln. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der FCL drängt, Obermaier hält es schon lange nicht mehr hinten. Er setzt nach, als die Neufahrner in der 56. Minute den Ball nicht aus dem Strafraum bringen. Ein Verteidiger will retten, schießt Obermaier an. Der Abpraller flutscht aus zehn Metern neben dem Pfosten ins Tor. Wie oben erwähnt: Tor in Köln, aber noch viel wichtiger: Tor in Geisling.

Neufahrn versucht zu antworten. Ein Freistoß von Alex Voggt, den FCL-Keeper Chris Bernhardt aus der Eckte taucht, ist aber die einzige echte Chance. Die Gäste werden auch weiter vom FCL-Strafraum fern gehalten, denn die Geislinger drängen auf die Entscheidung. Und die fällt in der 70. Minute, als der eingewechselte Dominik Stadler im Strafraum Vincent Stenzel bedient, der sein starkes Spiel mit dem Kopfball zum 2:0 krönt.

Das Spiel ist durch, da ändert auch die späte Ampelkarte nichts, die der ausgezeichnete Schiedsrichter Christian Trompke FCL-Verteidiger Philipp Attensberger zeigt.

Längst hat der FCL das Spiel zur Gala gemacht: Eddy Ryan flankt mit dem Außenrist, der nimmermüde Moritz Wiesheu zieht mit links aus 20 Metern ab, Stadler trifft volley das Außennetz. Das Team macht fußballerisch Party, und nach dem Abpfiff feiern alle mit. (Dieter Priglmeir)