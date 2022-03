„Wir sind auf einem sehr guten Niveau“: FC Langengeisling bereit für den Endspurt

Von: Dieter Priglmeir

Bahn frei für Douglas Wilson: Der Langengeislinger Co-Trainer (M.) setzt sich gegen drei Taufkirchener Spieler durch. Mit seinem Treffer zum 3:0 entschied er die Partie endgültig. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling ist nach der Testspielphase zuversichtlich, muss aber auf seinen Torjäger verzichten.

Langengeisling – Sieben Testspiele, fünf Siege, vier davon ohne Gegentor – der FC Langengeisling scheint gerüstet für den Abstiegskampf in der Fußball-Bezirksliga. „Natürlich wissen wir, dass solche Spiele nicht sonderlich aussagekräftig sind“, sagt Max Maier, „aber es hat schon sehr viel richtig gut ausgesehen“. Er selbst hat alle Partien nur vom Spielfeldrand aus gesehen, denn der Sportliche Leiter und gleichzeitig beste Torschütze der Vorrunde ist noch verletzt – und wird frühestens Ende März den Geislingern wieder zur Verfügung stehen.

FC Langengeisling in den Testspielen souverän

Im September hatte er sich im Spiel gegen Otterfing eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Dennoch hielt er weiter seine Knochen hin – das war eine falsche Entscheidung, wie er jetzt selbst sagt. Es bildeten sich Risse am Innenband, zu allem Überfluss verletzte er sich Anfang Februar auch noch am rechten Sprunggelenk. Am heutigen Dienstag wird Maier ins Lauftraining einsteigen. Das Comeback in der Ersten? „Frühestens Ende März, und dann auch nur in der Jokerrolle“, sagt er selbst. Und da mit Niko Simak (OP am Syndesmoseband) und Hannes Dornauer (Handfraktur) noch zwei weitere Spieler wohl länger ausfallen, „fehlen uns erstmal drei Leute aus der Stammelf“.

Aber es gibt auch gute Nachrichten aus dem FCL-Lager, womit wir wieder bei den Tests wären. Speziell bei der Partie am Sonntag gegen die BSG Taufkirchen, die die Langengeislinger souverän 3:0 gewannen. „Wir waren deutlich überlegen, ich kann mich an keine Taufkirchener Torchance erinnern“, sagt Maier, der allerdings moniert, „dass wir wieder sehr fahrlässig mit den Torchancen umgegangen sind und sehr oft den letzten Pass zu ungenau gespielt haben“.

FC Langengeisling: Max Maier mit der Vorbereitung zufrieden

Dreimal machten die Geislinger allerdings alles richtig. In der 33. Minute schloss Maxi Birnbeck einen auf der linken Seite initiierten Angriff mit einem Schuss aus 13 Metern zum 1:0 ab. Das schönste Tor war David Riederle vorbehalten, der nach einer schönen Ballstafette den Ball über die Linie drückte (51.). „Da war so viel Speed drin, dass David mit dem Ball ins Tor flog“, erzählt Maier grinsend. Der spielende Co-Trainer Douglas Wilson machte mit einer schönen Einzelaktion den Deckel drauf (77.).

Max Maier ist zuversichtlich: „Die Mannschaft hat in der Vorbereitung richtig gut gearbeitet und ist konditionell auf einem sehr guten Niveau. Wir haben viele Tore in der Schlussphase geschossen.“ Erfreulich sei auch die Entwicklung, die junge Spieler wie Ömer Altinisik, David Riederle, Maurice Steck und Louis Rotert genommen hätten. „Das ist ein Riesenunterschied zum Sommer, als für sie noch vieles sehr neu war. Die Jungs haben seither sehr viel dazu gelernt. Wir können voll auf sie bauen.“ Und da wäre noch ein Routinier, der gerade aufdreht: Markus Obermaier musste in den vergangenen Jahren aus beruflichen Gründen oft kürzer treten. Diesmal aber konnte er die komplette Vorbereitung bestreiten. „Er tut unserem Spiel nach vorne natürlich sehr gut“, freut sich Maier.