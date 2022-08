FC Langengeisling gewinnt in Rosenheim: Eine starke Halbzeit reicht dem FCL

Von: Dieter Priglmeir

FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier mit seinem Team in Rosenheim. © Christian Riedel (Archiv)

Der FC Langengeisling reist aus Rosenheim mit drei Punkten im Gepäck ab. Trainer Hintermaier richtet seinen Blick schon auf das Derby gegen Moosinning.

Rosenheim/Langengeisling – Die Busfahrt wurde sehr lustig. Nicht nur den 3:2 (0:0)-Sieg beim SB DJK Rosenheim hatten die Fußballer des FC Langengeisling im Gepäck, sondern auch Tabellenplatz zwei („Wie die Löwen“, wie Kapitän Kilian Kaiser betonte) und die Aussicht auf ein packendes Derby am Mittwoch. „Klar, freuen wir uns jetzt alle auf Moosinning“, sagte Spielertrainer Maxi Hintermaier.

FC Langengeisling: Anfangs fahrlässig - später eiskalt

„Vogelwild“, so fasste er den ersten Durchgang zusammen. Rosenheims extrem junge Mannschaft habe viel zu hektisch agiert, „und wir haben uns dem angepasst“. Dennoch hätte der FCL schon im ersten Durchgang in Führung gehen müssen. Nach zwei dicken Rosenheimer Abwehrschnitzern vergaben allerdings Kaiser und Kilian Stenzel. Die beiden waren auch die Hauptakteure für die dickste Chance in der ersten Halbzeit. Kaiser war im Strafraum gefoult worden, den Elfer setzte Stenzel an den Innenpfosten (10.). Beinahe wären die Gäste dann sogar in Rückstand geraten, doch Marcel Geigerseder rettete per Kopf auf der Linie.

Es folgten deutliche Worte von Hintermaier in der Kabine und eine Traumkombination unmittelbar nach Wiederanpfiff. Über Hintermaier. Lucas Seeholzer, Paul Bucher und Kaiser landete der Ball bei Hannes Dornauer. Er bediente Kilian Stenzel, der die Kugel aus etwa elf Metern zur Gästeführung unter die Latte jagte (46.).Fünf Minuten später legten die Geislinger nach. Marcel Geigerseder brachte den Ball von außen in die Mitte, wo Seeholzer zwar verpasste, aber Kaiser goldrichtig stand und das 2:0 erzielte.

FC Langengeisling: Torhüter Hierl hält den Sieg fest

Der FCL hatte das Spiel nun im Griff und konnte sich auf Torwart Michael Hierl verlassen, der einen gefährlichen Freistoß bravourös entschärfte. Nach 79 Minuten schien die Partie dann endgültig entschieden. Fabian Aigner hatte ein Kopfballduell gewonnen. Der Ball kam zu Dornauer, der seine Gegenspieler hinter sich ließ und flach ins lange Eck zum 3:0 traf.

„Aus dem Nichts“, so Coach Hintermaier, sei der Treffer zum 1:3 gefallen. Dominik Geigerseder wollte den Ball mit dem Kopf aus dem Gefahrenbereich bringen, ein Rosenheimer Stürmer war mit langem Fuß früher dran. „Das hätte man auch abpfeifen können“, meinte Hintermaier, „es war eine 50/50-Entscheidung“. Omer Jahic ließ sich die Chance nicht nehmen und überwand Hierl.Sei diese Entscheidung noch vertretbar gewesen, so Hintermaier, „war die nächste ein Witz“. Abwehrchef Andi Buchberger soll einen Rosenheimer Stürmer zu Fall gebracht haben. „Aber der hat danach nur gelacht“, ärgert sich der Spielertrainer. So verwandelte Jahic zum 2:3 (90.). „In Gefahr sind wir aber danach nicht mehr geraten“, meinte Hintermaier. (Dieter Priglmeir)