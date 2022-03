FC Langengeisling kämpferisch: „Wir werden eine starke Mannschaft ins Rennen schicken“

Von: Andreas Schuder

Trotz Handverletzung wird Kilian Kaiser (l.) für den FC Langengeisling spielen. © Christian Riedel

Nach einem 2:2 vergangene Woche in Waldperlach geht es für den Bezirksligisten FC Langengeisling an diesem Samstag um 15 Uhr gegen den SC Baldham-Vaterstetten.

Langengeisling - Ziel wird es sein, die Erfolgsserie des Gegners, der seit Rückrundenstart nicht einen Punkt liegen hat lassen, zu beenden. Dass das nicht leicht wird, weiß Maxi Maier, Sportlicher Leiter der Langengeislinger, sehr wohl: „Baldham ist mit sehr viel Schwung aus der Winterpause gekommen und momentan echt gut in Form. Dennoch wird es eine Partie auf Augenhöhe gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg.“ Klares Ziel sei es, mit einem Heimsieg an den Baldhamern in der Tabelle vorbeizuziehen.

Trotz der guten Form des Gegners sieht Maier seine Mannschaft nicht als Außenseiter. „Dieses Sechs-Punkte-Spiel wollen wir auf jeden Fall gewinnen, und mit genügend Leidenschaft und Willen kann uns das auch gelingen“, sagt Maier. „Im letzten Spiel gegen Waldperlach hatten wir den richtigen Einsatz, aber der Gegner hat uns das Leben schwer gemacht. Wir hoffen, dass es dieses Mal glücklicher für uns ausgeht.“ Hatte der FCL doch den 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert.

Was den Langengeislingern derzeit große Sorgen bereitet, ist die angespannte Personallage. Mit Ömer Altinisik, Maurice Steck und René Mecking fallen drei Spieler krankheitsbedingt aus. Ebenfalls nicht dabei sind Lucas Seeholzer (beruflich verhindert), Douglas Wilson und Maier (beide verletzt). Angeschlagen sind Fabian Aigner und Kilian Kaiser, der wegen eines Mittelhandbruchs mit Schiene spielen wird.

„Natürlich ist die aktuelle Kadersituation sehr ärgerlich, aber wir können und werden dennoch eine starke Mannschaft ins Rennen schicken“, gibt sich Maier recht zuversichtlich. Tipp: 2:2 (Andreas Schuder)

FCL-Kader

Brader (Bernhardt), Faltlhauser, M. Geigerseder, Hintermaier, S. Stenzel, Aigner, Birnbeck, Kaiser, D. Geigerseder, Obermaier, K. Stenzel, Dornauer, Riederle