Zwei Tore in der Nachspielzeit: FC Langengeisling dreht Partie nach 1:2-Rückstand

Von: Dieter Priglmeir

Michelle Refeld drehte das Spiel. © pir

„Am Ende haben wir mit drei Zehnern und vier Stürmerinnen gespielt“, sagte Trainer Heribert Kronthaler mit heiserer Stimme. Zu groß war der Jubel über den 3:2-Sieg des FC Langengeisling bei der SG Otterfing/Holzkirchen.

Langengeisling – In der Nachspielzeit hatte der Spitzenreiter der Bezirksliga die Partie noch mit zwei Toren gedreht.

Weil der FCL auf zehn Spielerinnen verzichten musste, hatte er um eine Spielverlegung gebeten. Die SG stimmte allerdings nicht zu, also kratzen die Geislingerinnen ihr letztes Aufgebot zur Auswärtspartie zusammen. Die Personalnot wurde noch größer, denn kurzfristig hatte auch noch Lena Altmann passen müssen. Deshalb fuhren zum Beispiel Anni Maier und Vanessa Riedl nach ihrem Spiel mit der Zweiten in Hörgertshausen (siehe Bericht r.) gleich weiter Richtung Berge.

Der Anfang war ganz vielversprechend, der FCL kam zu guten Torchancen. So schoss etwa Alisha van Horten am leeren Tor vorbei, und Melanie Schöffmann traf den Pfosten. Aber auch die Heimelf hatte einen Alutreffer und ging durch einen Freistoß in Führung (17.). Das war nicht unverdient, denn der Tabellenführer tat zu wenig. Kronthaler nannte es „lustlosen Standfußball“ und hatte in der Halbzeitpause durchaus einiges zu sagen.

Das fruchtete. „Plötzlich kämpften alle füreinander und um jeden Ball“, freute sich der Coach. Geisling drängte auf den Ausgleich. Als Julia John zum 1:1 mit einem Flachschuss traf, war aber noch niemand zufrieden. „Sie haben den Ball aus dem Netz geholt und wollten gleich weiterstürmen“, erzählt Kronthaler. Prompt wurden sie ausgekontert (79.) – aus abseitsverdächtiger Position. Aber dadurch ließen sich die Geislingerinnen nicht entmutigen. Angriff auf Angriff folgte. Dann schickte Kronthaler nochmals Michelle Refeld mit den Worten aufs Feld: „Du machst jetzt zwei Kisten.“ Und so kam’s. In der Nachspielzeit setzte sich die Julia John auf der linken Seite durch und passte in die Mitte. Im zweiten Nachsetzen traf Refeld zum 2:2. Nächster Angriff, letzte Chance: John nutzte ein Missverständnis in der SG-Abwehr, spielte zu Refeld, die aus 16 Metern zum 3:2 traf.

„Der Rest war nur noch Jubel“, sagt Kronthaler, der gar nicht wusste, wen er am meisten loben sollte: die Torschützinnen oder Lena Scheibl, die auf der rechten Abwehrseite Vollgas gab, oder Anni Maier, Johanna Pointner und Vanessa Riedel, die Aushilfen aus der Zweiten.