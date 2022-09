Sensationssieg für FC Langengeisling: Unglaubliche Serie von Srbija München gebrochen

Von: Dieter Priglmeir

Gestoppt: Dominik Geigerseder (l.) und Fabian Aigner (r.) bremsen Kristijan Cabraja und damit die Erfolgsserie des SK Srbija München. Der FC Langengeisling siegte 2:0. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der SK Srbija München hatte 33 Spiele am Stück nicht mehr verloren. Der FC Langengeisling hat diese Serie nun mit einem verdienten Heimsieg gebrochen.

Langengeisling – Die Gäste legten erst einmal los, wie man es erwartet hatte. Mit feinem Kurzpassspiel, technisch blitzsauber, kamen sie auch zu ersten Abschlüssen, die jeweils das Tor verfehlten. Der FCL löste sich aber schnell aus der Umklammerung. Hannes Dornauer hatte schon nach wenigen Minuten eine dicke Möglichkeit, war aber selbst zu überrascht, so dass sein Schuss aus acht Metern zu harmlos wurde.

Ein Aktivposten war Neuzugang Florian Rupprecht, der nahezu jeden Ball vor den Verteidigern festmachen konnte und mehrfach den exzellenten Keeper Denis Krklec prüfte. Dann hebelte Spielertrainer Maxi Hintermaier mit seinem Solo über die linke Angriffsseite die Gästeabwehr aus. Seinen Querpass schien Maxi Birnbeck nur noch über die Linie schieben zu müssen, aber irgendwo kam noch mal Krklec angeflogen und rettete (27.).

Langengeislinger Kombination führt zu sehenswerter Führung durch FCL-Kapitän Aigner

Schüsse von Michael Faltlhauser (29.) und Fabian Aigner (34.) von der Strafraumgrenze flogen haarscharf über die Querlatte, auch eine sehenswerte Kombination über Aigner, Lukas Seeholzer und Birnbeck brachte noch nicht den Erfolg, aber die Führung war nur eine Frage der Zeit.

Die fiel dann kurz nach der Halbzeitpause und war herrlich rausgespielt. Rupprecht hatte nach einer Flanke den Ball im Strafraum gesichert, dann nach außen auf Dornauer gespielt. Der hob die Kugel an den langen Pfosten, wo Seeholzer auf Aigner zurückköpfte. Und der FCL-Kapitän drückte den Ball über die Linie – was für ein schönes Tor (47.).

Trotz Unterzahl übernimmt der SK Sribija München die Initiative

Unschön war dann die Szene drei Minuten später. Nach einer Schubserei im Strafraum schickte der sehr gut leitende Schiedsrichter Jan Eringer mit Luka Radulovic einen der Besten der Gäste mit Rot vom Platz.

Der Reaktion der Serben? Sie liefen jetzt für ihren Spezl mit und übernahmen die Initiative. Die FCL-Defensive bekam mächtig zu tun. Besonders Antonio Saponaro machte auf der rechten Seite viel Betrieb. Seine Zweikämpfe mit Hintermaier: einfach packend. Die besseren Chancen hatte aber weiter der FCL gegen die nun aufgerückte Abwehr. Rupprecht scheiterte aus zwölf Metern, Birnbeck schoss frei vor dem Torwart übers Tor.

Srbija kämpft weiter: Keeper Hierl und FCL-Verteidigung sichern Sensationssieg

Auf der Gegenseite rettete einmal Paul Bucher in höchster Not. Dann schob Kristjan Cabraja frei vor Michael Hierl den Ball am linken Pfosten vorbei. Besser machte es der FCL. Dornauer setzte sich auf der linken Seite durch. Seine scharfe Hereingabe ließ der eingewechselte Kilian Kaiser passieren, weil Rupprecht noch besser stand und die Kugel unter die Latte setzte. 2:0 nach 70. Minute gegen nur noch zehn Gäste – das sollte es eigentlich gewesen sein. Aber Srbija drängte auf den Anschluss. Hierl rettete mit einem tollen Reflex vor dem freien Saponara. Michael Faltlhauser schmiss sich in einen Schuss von David Androsevic.

Auf der Gegenseite rutschten Maxi Birnbeck und Comebacker Maxi Maier bei einer Hereingabe von David Riederle vorbei. Danach noch zwei brenzlige Strafraumsituationen nach Ecken der Gäste – dann war die Sensation perfekt.