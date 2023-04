„Niederlage tut richtig weh“: Kuriose Tore kosten FC Langengeisling gegen Srbija die Punkte

Von: Wolfgang Krzizok

Langengeisling belohnt sich gegen Srbija trotz einer starken Leistung nicht. (Archiv-Foto) © Christian Riedel

Der FC Langengeisling verliert beim SK Srbija. Zwei kuriose Tore verhindern einen Underdog-Erfolg gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Ost.

München/Langengeisling – Eine 2:4 (0:1)-Niederlage hat der FC Langengeisling beim SK Srbija hinnehmen müssen, die eigentlich einkalkuliert war. Denn während die Geislinger in Abstiegsgefahr schweben, liegen die Münchner auf Platz zwei. Aber am Ende ärgerten sich die Gäste über zumindest einen verschenkten Punkt.

Gespielt wurde auf Kunstrasen, aber darauf waren die Langengeislinger vorbereitet und hatten die ganze Woche daheim auf einem solchen trainiert. Die Truppe um Spielertrainer Maxi Hintermaier versuchte es immer wieder mit langen Bällen, die über die Abwehr der Serben gechipt wurden, und hätten beinahe Erfolg gehabt. Doch Torwart Savo Duric hielt gegen Florian Rupprecht.

Luka Tepsic schießt SK Srbija gegen den den FC Langengeisling in Front

Die erste Chance für den SK Srbija konnte FCL-Torwart Alex Strecker noch mit einer tollen Parade zunichte machen. Aber ein paar Minuten später leistete sich der FCL im Spielaufbau einen Ballverlust. Die Flanke kam in den Rückraum, wo Luka Tepsic stand, der eiskalt mit einem Flachschuss ins Eck zum 1:0 abschloss (22.).

Wenig später eine Schrecksekunde für die Geislinger, als Abwehrspieler Luca Seeholzer umknickte und mit Verdacht auf Bänderriss vom Platz musste. Kurz vor der Pause hatten die Geislinger und ihr mitgereister Anhang den Torschrei schon auf den Lippen, als Rupprecht auf den zweiten Pfosten flankte, wo Maxi Birnbeck lauerte. Aber ein Verteidiger grätschte den Ball gerade noch von der Linie.

Srbija erhöht nach der Pause: Buchbergers Rücken fälscht Ball unhaltbar ab

In der zweiten Hälfte machten die Serben zwar mehr Betrieb, aber richtig gute Chancen erspielte sich der Tabellenzweite nicht. Und trotzdem stand es nach 67 Minuten 2:0, durch einen Treffer, der beim FC Langengeisling nur noch Kopfschütteln auslöste. Ein vergleichsweise harmloser Schuss von Antonio Saponaro, den FCL-Keeper Strecker locker gehalten hätte, prallte auf den Rücken von Andreas Buchberger und wurde genau in die andere Ecke abgefälscht – unhaltbar für den Torwart.

Dennoch ließen sich die Geislinger davon nicht entmutigen, und nur vier Minuten später war der FCL wieder dran. Rupprecht luchste einem Verteidiger den Ball ab, stand dann alleine vor dem Tor und schloss eiskalt zum 1:2 ab. Mittlerweile hatte Hintermaier Kilian Kaiser und Moritz Wiesheu eingewechselt, die sofort Schwung in die Offensive brachten.

Nächstes Slapstick-Tor für Srbija – Hintermaier: „Einfach nur der Wahnsinn“

Dann aber der nächste unglückliche Rückschlag für die Gäste. Nach einem stark geschlagenen Eckball der Serben wollte Strecker per Faustabwehr klären, boxte den Ball jedoch einem Mitspieler auf den Rücken, von wo aus er im Tor landete (82.). „Einfach nur der Wahnsinn“, meinte FCL-Coach Hintermaier kopfschüttelnd. Doch die Geislinger gaben nicht auf, und als Rupprecht einen Freistoß aus 20 Metern zum 2:3 ins Netz donnerte, war wieder Hoffnung da (82.). Doch Rupprecht zögerte zu lange (87.), und Birnbeck wurde nach Vorarbeit von Kaiser abgegrätscht (88.).

In der Nachspielzeit warfen die Geislinger noch einmal alles nach vorne, wurden jedoch ausgekontert, und Yusuf Abdulhalim Rubeya schloss in der 97. Minute zum 4:2 ab. Der Schiedsrichter pfiff die Partie dann gar nicht mehr an. (wk)

Stimme zum Spiel – Maxi Hintermaier (Spielertrainer, FCL): „War echt bitter“

Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling: „Diese Niederlage war echt bitter und tut richtig weh. Zumindest einen Punkt hätten wir uns auf alle Fälle verdient gehabt. Aber das ist halt der Unterschied zu einer Spitzenmannschaft. Du fragst dich nach so einem Spiel, wie die da oben stehen können. Aber das ist halt einfach die Qualität, wenn du aus wenig viel machst.“