FC Langengeisling: „Brutal schlecht verteidigt“ - Hintermaier nach Heimpleite angefressen

Von: Dieter Priglmeir

Max Maier (Sportlicher Leiter), Spielertrainer Max Hintermaier und Stürmer Max Birnbeck (v. l.) lenken die Geschicke beim FC Langengeisling. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling kann nach dem Derbysieg über den FC Moosinning nicht nachlegen. Gegen Aufsteiger SV Ostermünchen setzte es eine klare Pleite.

Langengeisling – Ziemlich angefressen war Langengeislings Spielertrainer Maxi Hintermaier nach der 0:4 (0:2)-Pleite in der Bezirksliga Ost beim SV Ostermünchen. So deutlich sich die Niederlage anhört, so unnötig sei sie gewesen. „Irgendwie war es wie gegen Moosinning“, erinnerte er an den 1:0-Derbyerfolg, „nur andersrum“. Die keineswegs starken Gastgeber hätten nur auf die Fehler der Geislinger warten müssen. Und die lieferten zuverlässig.

„Dabei hätten wir nach 20 Minuten mindestens 1:0 führen müssen“, ärgerte sich der Coach. Mehrfach versemmelte der FCL Chancen. Die dickste vergab Maurice Steck, der nach einer mustergültigen Flanke von Marcel Geigerseder von rechts den Ball mit rechts ins leere Tor befördern wollte und selbigen nicht richtig traf. „Wenn er mit links hingeht oder köpft, ist das Ding drin“, bedauerte der Coach, der sich auch über eine Schiedsrichterentscheidung wunderte.

Nach einer Kombination über Lucas Seeholzer und Fabian Aigner hatte Hannes Dornauer getroffen, doch der Unparteiische hatte eine Abseitsstellung gesehen. Das erste Gegentor war dann eine Verkettung von drei Fehlern: erst ein unnötig verursachter Einwurf, dann ließ sich Severin Stenzel zu leicht ausspielen. Keeper Michael Hierl kam zu zögerlich aus dem Tor und verursachte einen Elfmeter. Lukas Piendl scheiterte zwar am Keeper, doch Peter Niedermeier schaltete schneller als alle Geislinger zum 1:0 (32.).

FC Langengeisling kann Ausfälle nicht kompensieren - Ex-Keeper Brader als Feldspieler auf der Bank

Vor dem 0:2 nahm ein SVO-Stürmer den Ball zwar mit der Hand mit. Der Schiedsrichter ahndete das aber nicht. „Dennoch war noch genug Zeit, den Ball zu verteidigen“, so Hintermaier, doch Matthias Huber bedankte sich für dieses Geschenk (34.).

„Auch das 0:3 war brutal schlecht verteidigt“, sagte Hintermaier. Diesmal hatte Paul Bucher mit seinem Kopfball nicht sauber geklärt, wieder setzte sich Niedermaier gegen die FCL-Hintermannschaft durch (55.). Seinen dritten Treffer erzielte er, nachdem FCL-Torwart Michael Hierl einen Schuss nicht hatte festhalten können (70.).

„Letztlich haben wir unsere vielen Ausfälle nicht kompensieren können“, bilanzierte Hintermaier. Nachdem Leistungsträger wie Abwehrchef Andi Buchberger, Kapitän Kilian Kaiser und Dominik Geigerseder gefehlt hatten, war auch die Freigabe für Rückkehrer Maxi Birnbeck nicht rechtzeitig gekommen. Die Personalnot war so groß, dass Ex-Keeper Chris Brader als Feldspieler auf der Bank saß. (pir)