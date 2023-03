Bitteres Ende im „Sechs-Punkte-Spiel“: Langengeisling kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Von: Wolfgang Krzizok

Um jeden Meter wurde gekämpft: Hier fährt der Ostermünchener Christian Dirscherl (schwarz) den Geislingern (v. l.) Lucas Seeholzer und Paul Bucher in die Parade. © Riedel

„Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“ hatte Maxi Hintermaier, Spielertrainer des FC Langengeisling, vor der Partie gegen den Abstiegskonkurrenten SV Ostermünchen angekündigt.

Langengeisling – Am Ende gab es für jede Mannschaft einen Zähler beim 1:1 (0:0). Ärgerlich für die Geislinger: Der Ausgleich für die Gäste fiel in der Nachspielzeit durch einen abgefälschten Schuss. Die erste Halbzeit war arm an spielerischen Glanzlichtern. Beide Mannschaften hatten ihre Probleme auf dem etwas holprigen Geläuf. Die Gastgeber versuchten es vorwiegend mit langen Bällen, die aber meist zu ungenau waren.

Den ersten Schuss aufs Tor feuerte Florian Rupprecht ab, doch hatte SVO-Torwart Johannes Schenk keine Mühe (18.). Da musste sich fast im direkten Gegenzug FCL-Keeper Christian Bernhardt schon mehr strecken, um einen Flachschuss von Luca Baumann zu entschärfen.

Die größte Chance hatten nach einer knappen halben Stunde die Gäste, und hier wäre Bernhardt machtlos gewesen. Maxi Bauer stand völlig frei am Elfmeterpunkt, zog ab, doch sein Schuss sprang vom Innenpfosten wieder ins Feld zurück. Beim FCL versuchte sich zunächst Kilian Kaiser, doch war der Schuss zu harmlos. Und als kurz vor der Pause Rupprecht abziehen wollte, versprang der Ball, und die Chance war dahin.

Nach dem Wechsel tat sich eine Viertelstunde lang überhaupt nichts, ehe sich für die Gäste die große Möglichkeit zur Führung ergab. Einen scharfen Rückpass musste Bernhardt mit der Hand aufnehmen, um größeres Unheil zu verhindern. Den fälligen indirekten Freistoß für den SVO jagte Alexander Krichbaumer jedoch aus bester Position übers Tor.

Und dann jubelten plötzlich die Geislinger. Rupprecht setzte nach, lief dann alleine aufs SVO-Tor zu und vollstreckte zum 1:0 (70.). „Eiskalt wie immer“, jubelte Erich Wenzel, Vize-Vorsitzender des FCL.

Ostermünchen war jetzt gefordert. Die Gäste, die die schwächste Offensive der Bezirksliga Ost aufweisen, warfen jetzt alles nach vorne. Aber echte Einschussmöglichkeiten blieben aus. So musste letztlich Fortuna helfen. Der fehlerfrei leitende Schiedsrichter Lorenzo de Marco hatte die Nachspielzeit angedeutet, da hielt der kurz zuvor eingewechselte Max Schnitzlbaumer einfach drauf, schoss FCL-Spielertrainer Hintermaier an, und von dessen Schienbein wurde der Ball unerreichbar für seinen Torwart Bernhardt zum 1:1 abgefälscht. Den farbigen Schlusspunkt setzte dann der Schiedsrichter, der wenige Sekunden vor dem Abpfiff Ostermünchens Wolfgang Mayr nach einem rüden Einsteigen mit der Roten Karte vom Platz stellte. (Wolfgang Krzizok)