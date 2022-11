FC Langengeisling bei der Mannschaft der Stunde

Teilen

Der FC Langengeisling (blaue Trikots) ist bei beim SV Saaldorf zu Gast. © Christian Riedel

20 Punkte hatte sich der FC Langengeisling in der Vorrunde zum Ziel gesetzt, 18 sind es geworden. Zum Auftakt der Rückrunde müssen die Geislinger nun am Sonntag bereits um 12.30 Uhr beim SV Saaldorf antreten, gegen den es zum Saisonstart ein 1:1 gab.

Langengeisling – „Gegen Saaldorf waren es immer enge Spiele“, weiß FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. „Und zuletzt hätten wir durchaus gewinnen können – im ersten Spiel waren sie noch nicht soweit.“ Damals war es Abwehrhüne Felix Großschädl, der per Kopf den für Saaldorf den eher schmeichelhaften Ausgleich besorgt hatte.

„Mittlerweile sind sie in Schwung“, stellt Hintermaier anerkennend fest. Auf die 1:4-Niederlage gegen Spitzenreiter Kastl folgten für Saaldorf fünf Spiele ohne Niederlage. Neben zwei 2:2-Unentschieden gegen Waldperlach und Moosinning gab es drei beeindruckende Siege gegen Finsing (4:0), Rosenheim (3:0) und Ostermünchen (5:0). „Das ist einfach eine gestandene Bezirksligamannschaft, die überall gute Leute hat“, weiß Hintermaier. „Hinten haben sie zwei richtige Ochsen drin, im Mittelfeld lauter erfahrene Leute, und im Sturm mit Michael Hauser den derzeit besten Torschützen der Gruppe Ost.“ Elf Treffer hat der SVS-Sturmführer bereits erzielt. Das Fazit des FCL-Spielertrainers: „Das wird eine richtig schwere Aufgabe für uns.“

Zu ungewöhnlicher Stunde fährt der Bus am Sonntag nach Saaldorf am FCL-Gelände ab, nämlich schon um 9 Uhr. Das ist dem ebenfalls ungewöhnlichen Spielbeginn um 12.30 Uhr geschuldet. Welche Spieler der Coach an Bord hat, das hat sich erst am Freitagabend entschieden. „Wir haben diese Woche wegen des Brückentags und Allerheiligen am Montag und Dienstag nicht trainiert, und dafür am Freitag noch eine Einheit absolviert“, erzählt Hintermaier. Sicher verzichten muss er auf Ömer Altinisik und Maurice Steck. Ansonsten hofft der FCL-Coach, dass er seinen besten Kader aufbieten und beim Favoriten für eine Überraschung sorgen kann. (wk)

FCL-Kader

Hierl (Rotert); Simak, Wilson, Hintermaier, Faltlhauser, Dornauer, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, M. Geigerseder, Bucher, Ruprecht, Maier, Riederle, Buchberger