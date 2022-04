FC Langengeisling selbstbewusst im Abstiegskampf: Vorfreude auf Spitzenteam Saaldorf

Will wieder gewinnen: Der FC Langengeisling © Christian Riedel / fotografie-ri

Nach zwei spielfreien Wochen geht es für den FC Langengeisling weiter im Kampf um den Klassenerhalt.

Langengeisling – An diesem Samstag um 15 Uhr erfolgt in Langengeisling der Anpfiff gegen den Tabellenvierten SV Saaldorf, der nach zuvor drei Siegen in Folge am Sonntag von Reichertsheim bezwungen wurde.

Dass der FCL hier der Außenseiter ist, weiß auch Maxi Maier, Spieler und Sportlicher Leiter der Geislinger. „Mit Blick auf die Tabelle ist Saaldorf natürlich klarer Favorit. Sie sind zurecht da oben, weil sie als Team stark sind und dazu extrem gute Einzelspieler haben“, weiß er. „Für mich sticht da beispielsweise Verteidiger Felix Großschädel heraus, der eine überragende Saison spielt und bei Standards kaum zu verteidigen ist.“ Das bestätigen auch die Zahlen des Saaldorfers. Zehn Tore und zwei Vorlagen kann er in der laufenden Spielzeit vorweisen.

Dennoch zeigt sich Maier selbstbewusst. „Das wird eine echte Herausforderung, aber wie Reichertsheim gezeigt hat, ist Saaldorf nicht unbezwingbar. Noch dazu sind wir seit fünf Spielen ungeschlagen und haben ordentlich Selbstvertrauen getankt“, betont er. „Was mich auch freut ist, dass wir uns in der Defensive stabilisiert haben. In einem schwierigen Spiel gegen Otterfing haben wir zu Null gespielt. und auch gegen Westerndorf standen wir gut, da war der Gegner jedoch sehr effektiv.“

Hoffnung macht die aktuelle Kadersituation in Langengeisling. Wieder zurück ist René Mecking, der noch nicht fit genug für die Startelf ist, aber von der Bank kommen könnte. Der Einsatz des kränkelnden Ömer Altinisik ist noch ungewiss. Ansonsten steht Coach Maxi Hintermaier der volle Kader zur Verfügung. „Ziel ist ganz klar, die drei Punkte daheim zu behalten, um damit den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt zu gehen“, erklärt Maier. Tipp: 2:2

FCL-Kader

Bernhardt (Brader), M. Geigerseder, Seeholzer, Faltlhauser, Hintermaier, S. Stenzel, Aigner, Birnbeck, Kaiser, Altinisik (?), Maier, Steck, D. Geigerseder, Obermaier, K. Stenzel, Dornauer, Riederle, Wilson, Mecking