1:4 in der 85. Minute – Langengeisling gelingt beeindruckende Aufholjagd dank Julia John

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Eingebauter Torinstinkt: Julia John trifft im dritten Spiel in Serie und erzielte am Wochenende einen Viererpack. © Christian Riedel / fotografie-ri

Der Bezirksliga-Aufsteiger FC Langengeisling hat dank einer überragenden Julia John immerhin einen Punkt aus Saaldorf entführt. Das FCL-Lazarett füllt sich aber weiter.

Langengeisling – Wann freut man sich über einen Punktgewinn beim Tabellenvorletzten? Wenn man bis zur 85. Minute 1:4 hinten gelegen hat. Mit drei Toren hat Julia John den FC Langengeisling ein 4:4 beim SV Saaldorf gerettet.

FC Langengeisling: Marie Huber muss verletzt raus

Mit dem letzten Aufgebot war der Aufsteiger angereist. Wegen kurzfristiger Erkrankungen musste Trainer Stefan Karamatic auf neun Spielerinnen verzichten. Um wenigstens mit einem 13-Mann-Kader antreten zu können, musste er sich bei Team 2 bedienen. Nach 120 Kilometern Anreise kam der FCL nur schleppend ins Spiel und musste den nächsten Rückschlag hinnehmen. Marie Huber musste verletzt raus und sah vom Feldrand, wie die Saaldorferinnen auf die Führung drängten. In der 11. Minute überwand Katrin Zellner FCL-Keeper Steffi Karamatic zum ersten Mal, und zehn Minuten später nutzte sie einen Geislinger Fehler im Spielaufbau zum 2:0.

Erst danach meldeten sich auch die Geislingerinnen zu Wort, aber die Fernschüsse von Claudia Neumair und Michelle Refeld verfehlten das Ziel. Kurz darauf musste Neumair vom Platz, nachdem sie bei einem Befreiungsschlag im Gesicht getroffen worden war. Nach der Pause lief sie aber wieder auf.

Torhüterin wird gewechselt – John erzielt den Anschluss

In der zweiten Halbzeit wechselte Refeld ins Tor, und Steffi Karamatic machte nun auf der Sechser-Position Druck. Jetzt war der FCL im Spiel. Nach einer schönen Kombination über Karamatic, John und Antonia Chowanietz konnten die Gastgeberinnen noch zur Ecke klären. Die folgende Hereingabe von Karamatic köpfte John zum Anschlusstreffer (52.). Der FCL drängte auf den Ausgleich, aber Saaldorf konterte immer wieder gefährlich. Sandra Otto bestrafte in der 62. Minute einen Geislinger Ballverlust im Mittelfeld und erhöhte auf 3:1. Als dann auch noch Franziska Ortwein per Fernschuss zum 4:1 traf (77.), schien das Spiel entschieden zu sein.

„Am Ende zeigte die Mannschaft Moral, Kampfgeist und Wille und hat gezeigt, was in ihr steckt“

Doch Geisling gab nicht auf. Neumaier schickte Johanna Pointner auf die Reise, deren Schuss noch geblockt werden konnte. Die folgende Ecke schlug erneut Karamatic, und wieder war John zur Stelle (85.). Geisling drückte weiter. Antonia Obermaier schoss knapp vorbei. Den nächsten Fernschuss feuerte Steffi Karbaumer ab. Wieder gab es Ecke, wieder flankte Karamatic, wieder traf John zum 3:4.

John rettet durch Viererpack immerhin einen Punkt

Jetzt spielten nur noch die Geislingerinnen. Einmal wurde John im Sechzehner geblockt, ehe in der 90. Minute Obermaier auf Pointner flankte, deren Direktabnahme um Zentimeter das Tor verfehlte. Beim nächsten Angriff spielten Neumair und Karamatic nach einem Doppelpass John steil. Die Torjägerin umdribbelte noch eine Abwehrspielerin und setzte die Kugel eiskalt ins Eck zum 4:4. Beinahe wäre sogar das 5:4 gefallen, aber das konnte die SVS-Abwehr in letzter Not verhindern.

„Der Punkt fühlt sich wie ein Sieg an“, freute sich FCL-Trainer Karamatic und resümierte: „In der ersten Halbzeit waren wir lustlos und zu ängstlich und spielten wie ein Absteiger. So kann man in der Liga nicht bestehen. Aber am Ende zeigte die Mannschaft Moral, Kampfgeist und Wille und hat gezeigt, was in ihr steckt.“ (Dieter Priglmeir)