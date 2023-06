FCL-Frauen verlieren nächstes Spiel: Deutliche Klatsche gegen Tabellenvorletzten

Von: Dieter Priglmeir

Die Saaldorferinnen waren in Langengeisling im Torrausch. © Riedel

Am vorletzten Spieltag kam es in der Frauen BZL-Oberbayern zur Überraschung: Langengeisling geriet daheim gegen Saaldorf mächtig unter die Räder.

Langengeisling – Einen rabenschwarzen Tag erwischte der FC Langengeisling. Der Bezirksoberliga-Aufsteiger unterlag am Samstagnachmittag mit 1:8 (0:3) Toren dem SV Saaldorf.

Die Gäste sind Tabellenvorletzter, doch so traten sie in keiner Sekunde auf. Von Beginn an setzten sie die Geislinger Abwehr unter Druck und nutzten auch schon den ersten Fehler zum 1:0. Marina Aglassinger ließ Keeper Celine Siebrecht nicht den Hauch einer Chance (2.). Die Saaldorfer Torjägerin war beste Spielerin auf dem Platz und steuerte noch weitere drei Treffer bei (47., 55., 62.). Den Rest erledigten Katrin Zellner (45., 79.), Sandra Otto (35.) und Martina Wimmer.

Für Langengeisling traf Julia John zum zwischenzeitlichen 1:4, als sie per Kopf Lena Hafner überwinden konnte. Bei zwei weiteren Chancen der FCL-Stürmerin blieb hingegen die Gästetorfrau Siegerin.

John war eine der wenigen Geislingerinnen, die Normalform zeigten. Auf der rechten Angriffseite überzeugte Becky Hawkins, die allerdings mit ihrer Schnelligkeit in der Defensiv schmerzlich vermisst wurde. Den Trainern sind aber derzeit die Hände gebunden, da fast die komplette Offensive verletzungsbedingt ausfällt. Dennoch waren die Coaches enttäuscht, wie wenig Gegenwehr das Team leistete und das Debakel zuließ. (pir)