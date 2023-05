Julia John macht den Unterschied: Langengeisling schlägt Eching

Von: Dieter Priglmeir

Der Eching-Schreck: Julia John (l.) prallte zuerst mit einer Gegenspielerin zusammen und erzielte beide FCL-Tore. F.: Riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg über den TSV Eching haben die Fußballerinnen des FC Langengeisling Platz vier in der Bezirksoberliga erobert.

Langengeisling – Der Aufsteiger war von Beginn an spielbestimmend und hatte nach Vorarbeit von Becky Hawkins bereits nach fünf Minuten die erste Chance, aber Julia John wurde am Einköpfen gehindert. Gegenspielerin Laura Priselac musste verletzt ausgewechselt werden, weil die beiden mit dem Kopf zusammengestoßen waren. Auch für die Geislingerin war es ein kurzer Schock, hatte sie doch erst vor zwei Wochen eine Platzwunde in ähnlicher Situation erlitten.

Diesmal musste sie aber nicht ins Krankenhaus, sondern konnte weiterspielen – und zwei Tore schießen. In der 13. Minute verwertete sie eine Freistoßhereingabe von Steffi Karamatic. Und auch bei einem Pass von Hawkins stand die Torjägerin richtig und erhöhte auf 2:0 (36.).

Nach der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich, aber die FCL-Defensive blieb stabil. Das Spiel wurde nun ruppiger. Eching ging in die Offensive, Langengeisling konterte über die pfeilschnelle Johanna Pointner, deren Pässe in die Mitte aber keine Abnehmerin fanden.

Eching kam kaum gefährlich vors Tor – bis zur 73. Minute. Da segelte ein Eckball an den Pfosten, fiel im Rückraum Silvana Franke vor die Füße, die den Anschlusstreffer erzielte. Jetzt wurde es nochmal nervenaufreibend, aber die Geislingerinnen kämpften sich über die Zeit. Trainer Stefan Karamatic: „Wir haben verdient gewonnen, auch wenn Eching in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel hatte. Aber die gute Defensivarbeit hat heute den Sieg eingebracht.“ (pir)