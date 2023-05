Langengeisling stiehlt dem Meister einen Punkt – Klassenerhalt geschafft

Von: Wolfgang Krzizok

Überschäumende Freude: Die Kicker des FC Langengeisling feiern nach dem 2:2 beim TSV Kastl den Klassenerhalt. Foto: Verein © FC Langengeisling

Auch wenn der FCL lange mit einer Führung am Drücker war, gab es am Ende doch das Unentschieden. Der Punkt reichte trotzdem für den Klassenerhalt.

Kastl/Langengeisling – Der FC Langengeisling hat einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt in der Bezirksliga geschafft. Dazu reichte ein 2:2 (2:1) beim bereits feststehenden Meister und Aufsteiger TSV Kastl. Allerdings fiel ein großer Wermutstropfen in den Freudenbecher, denn Torwart Alex Strecker riss sich die Achillessehne.

Kastl legte los wie die Feuerwehr und schien die Geislinger überrennen zu wollen. Und nach einer Viertelstunde stand es 1:0 für den TSV, als Sebastian Spinner einen umstrittenen Elfmeter verwandelt hatte. Dann musste FCL-Keeper Strecker vom Platz, als er sich ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne riss. Für ihn kam der 20-jährige Louis Rotert zu seinem ersten Bezirksliga-Einsatz. „Und er hat seine Sache gut gemacht“, lobt FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier.

Die Geislinger kamen jetzt besser ins Spiel – und zum kuriosen Ausgleich. Nach einem langen Ball wollte TSV-Torwart Andreas Peller klären, schoss dabei aber Maxi Birnbeck an. Der Ball prallte in Richtung leeres Tor, und Birnbeck brauchte nur noch einzuschieben (43.). Und mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste in Führung. Nach einem überragenden Angriff, der über Birnbeck, Paul Bucher und Kilian Kaiser lief, war schließlich Bucher zur Stelle und traf zum 2:1.

Langengeisling bringt Führung nicht über die Zeit – Trotzdem zufrieden über Punkt

In der zweiten Hälfte wechselten beide Teams fleißig durch, um auch den Reservisten noch ein paar Minuten Einsatzzeit zu geben. Zunächst waren die Langengeislinger am Drücker, die aber versäumten, ihre Chancen auch konsequent auszuspielen. Die größte Möglichkeit zum 3:1 hatte Birnbeck, doch schoss er Keeper Peller aus kurzer Distanz an. Danach plätscherte die Partie ziemlich ereignislos dahin, bis der Ball plötzlich im Geislinger Tor lag. Samuel Zwislsperger hatte aus rund 20 Metern abgezogen, und sein Flachschuss rauschte zum 2:2 ins Netz (89.).

In den letzten Minuten wurde es dann noch einmal hektisch, und Schiedsrichter Lucas Jerlich zückte zweimal Gelb sowie einmal die Ampelkarte. „Insgesamt war es aber ein faires Spiel“, berichtet FCL-Coach Hintermaier, hatte es doch bis dahin nur drei gelbe Karten gegeben.

Als nach 96. Minuten der Schlusspfiff ertönte, bejubelten die Geislinger den Klassenerhalt, bei Gastgeber Kastl konnte die große Meisterschafts- und Aufstiegsfeier steigen. Und so waren am Ende beide Teams mit dem Unentschieden rundherum zufrieden. (Wolfgang Krzizok)