Ein dreckiger Punkt: Müde Nullnummer zwischen Langengeisling und Peterskirchen

Von: Dieter Priglmeir

Torloses Unentscheiden zwischen dem FC Langengeisling und dem ESV Freilassing. © Anton Deiter

Wer ein Bild namens „Abstiegskampf“ malen will, hätte am Samstagnachmittag in Langengeisling sein sollen. Bei Kälte und Regen mühten sich die Gastgeber und der TSV Peterskirchen zu einem 0:0.

Langengeisling – Dabei begann es aufregend, denn FCL-Keeper Michael Hierl rettete schon in der 1. Minute glänzend gegen einen frei vor ihm auftauchenden Angreifer. Kurz darauf parierte er einen Kopfball. Dann aber verpuffte der Peterskirchener Elan, was auch damit zu tun hatte, dass die Geislinger Innenverteidigung sehr gut stand. Andi Buchberger und Maxi Maier gewannen jetzt jeden Zweikampf. Das Problem war nur: Was tun bei Ballbesitz?

Man entschied sich für weite Bälle auf die Angreifer Kilian Kaiser, Maxi Birnbeck und Kilian Stenzel, die sich aber gegen die nicht minder starke Peterskirchener Abwehr nicht durchsetzen konnten. Und so war eine Hereingabe in den Strafraum, für die Kaiser einen Schritt zu kurz kam, noch das eheste, was in der Anfangsphase einer Chance gleichkam (13.).

Munterer wurde es nach knapp einer halben Stunde, als Gästestürmer Florian Rudholzner erst in der rechten Strafraumseite zum Schuss kam und beim nächsten Angriff über links zum Abschluss kam. Einmal schoss er drüber und dann am langen Eck vorbei (27./28.). Auf der Gegenseite setzte sich Birnbeck über rechts durch, hatte nur noch Torwart Markus Mittermaier vor sich, zielte aber zu hoch (42.)

FC Langengeisling: Das Mittelfeld hing in der Luft

Nach der Pause wurde es nicht viel besser. Das Langengeislinger Mittelfeld hing weiter in der Luft. Beide Teams bevorzugten den Ball, die dann schon mal Richtung Tennis- oder Nebenplatz flogen, so dass man kurz Sorge hatte, ob genügend Ersatzbälle vorhanden waren. Kilian Spiel kam für die Gäste aus 16 Metern zum Abschluss, schoss aber drüber.

Kurz darauf parierte Hierl erneut gegen Rudholzner. Dann fasste sich Mittelfeldmann Paul Bucher ein Herz, drang mit viel Speed in den TSV-Strafraum und zog aus spitzem Winkel ab, doch in der Mitte fand sich kein Abnehmer. Kurz darauf warf sich Gästeverteidiger Christoph Ortner erfolgreich in einenKaiser-Schuss (70.). In der 75. Minute hatte TSV-Torwart Mittermaier seinen ersten Ballkontakt, als er eine zu weit geratene Flanke abfing.

Ansonsten hatte auch er sich lebhaft an den Diskussionen um Foul oder Nicht-Foul beteiligt – auch das gehört wohl zu einem Abstiegskampf. Schiedsrichter Wolfgang Widl ließ sich dadurch nicht beeinflussen und punktete auch beim Dialog mit den Spielern („Ich habe heute meine dunkelgelbe Karte nicht dabei“).

Dass auch beide Mannschaften punkten, lag auch daran, dass Maier einen Freistoß aus 18 Metern in die TSV-Mauer setzte und auf der Gegenseite bei Rudholzners letztem Versuch – ein Freistoß-Kracher – ins linke Eck abtauchte und den Ball parierte. (Dieter Priglmeir)