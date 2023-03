Voll im Abstiegskampf: Langengeisling verliert auch in Siegsdorf

Von: Dieter Priglmeir

Zweimal konnte der FC Langengeisling nicht gegen direkte Konkurrenten gewinnen. Nach der 0:2 (2:0)-Niederlage am Samstagnachmittag beim TSV Siegsdorf steckt er nun endgültig im Abstiegskampf.

Langengeisling – Die Partie begann auf schwerem Geläuf lebhaft und mit einer ersten Kopfballchance für TSV-Stürmer Stefan Mauerkirchner, der das Tor knapp verfehlte. Auf der Gegenseite verzog Florian Rupprecht aus 15 Metern. Kurz darauf scheiterte Maxi Birnbeck am glänzend reagierenden Schlussmann Fabian König.

Was folgte, war ein wenig erbaulicher Abnutzungskampf – und dann ein Doppelschlag, von dem sich der FCL die ganze Partie über nicht mehr erholen sollte. Die Heimelf spielte sich auf der linken Angriffsseite durch, den diagonalen Flankenball legte Florian Aigner per Kopf zurück auf Felix Schrobenhauser, der mit einem Haken die FCL-Abwehr düpierte und aus rund zwölf Metern zur Führung traf (28.).

Vier Minuten später lag der Ball schon wieder im Geislinger Kasten. Einen Eckball von Felix Maaßen hatte Mauerkirchner am kurzen Pfosten ins lange Eck verlängert.

Aber die Geislinger bäumten sich nochmal auf. Rupprecht zog vom Strafraumeck ab – allerdings in die Hände von TSV-Torwart Fabian König (35.). Auf der Gegenseite hatte Paul Wittmann bei einem Konter die Entscheidung auf dem Fuß. Seinen abgefälschten Schuss konnte allerdings FCL-Schlussmann Michael Hierl klären (37.).

Die dickste Chance zum Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit hatte Hannes Dornauer. Eine scharfe Hereingabe von links war durch den Fünfmeterraum geflutscht. Am langen Eck lauerte der FCL-Stürmer, der aber aus zwei Metern nur das Außennetz traf (43.).

Nach der Pause tat sich 20 Minuten lang nichts, dann wurde es nochmal turbulent. Erst klatschte ein Eckball von Marcel Geigerseder am kurzen Eck an den Pfosten (65.). Dann nahm Birnbeck eine Flanke per Seitfallzieher an, doch König parierte glänzend (67.).

Kurz darauf hielt Geigerseder den davoneilenden Aigner auf und kassierte für die Notbremse die Rote Karte. Noch gaben sich die Geislinger nicht auf. Rupprecht prüfte König mit einem Schuss aus 18 Metern. Nachdem auch Birnbeck mit seinem Flachschuss kein Glück hatte (87.), war die Niederlage perfekt. (pir/mg)