Ohne Chance: FC Langengeisling geht beim Aufsteiger unter

Teilen

FC Langengeisling hat gegen Aufsteiger TuS Raubling keine Chance © Christian Riedel

„The trend is your friend“, hatte einst Uli Hoeneß gesagt, als sein FC Bayern auf einer Erfolgswelle schwamm. Der Freund des FC Langengeisling ist der Trend ganz und gar nicht.

Langengeisling – Nach Niederlage – Sieg – Niederlage – Sieg war nun wieder eine Niederlage an der Reihe, die mit 0:5 (0:1) bei Aufsteiger TuS Raubling noch dazu recht deftig ausfiel. Entsprechend bedient war FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. „Das war echt hart, und eigentlich will ich gar nicht drüber reden“, murrte er. „Du nimmst dir so viel vor – und dann . . .“ Die erste Viertelstunde sei seine Mannschaft „echt gut reingekommen ins Spiel“, erzählt Hintermaier. „Dann machen die mit dem ersten Angriff das Tor – und dann war bei uns alles weg.“

Nach einem starken Diagonalball auf die rechte Geislinger Abwehrseite kam eine perfekte Flanke nach innen, die Karl Schnurr unhaltbar zum 1:0 für Raubling einköpfte. „Danach sind wir nicht mehr in die Zweikämpfe reingekommen“, klagt der FCL-Spielertrainer, der froh war, dass es zur Pause nur 1:0 für den Aufsteiger stand. Denn kurz vor dem Halbzeitpfiff „hat uns unser Torwart Michi Hierl mit einer tollen Parade im Spiel gehalten“.

FC Langengeisling bricht in der zweiten Halbzeit zusammen

Nach dem Wechsel konnte Langengeisling das Spiel noch eine knappe Viertelstunde einigermaßen offen halten, ehe das Unheil über die Geislinger Gäste hereinbrach. Nach einem Eckball für die Gastgeber stiegen drei Raublinger und FCL-Spieler Maxi Maier hoch, und vom Geislinger prallte der Ball zum 0:2 ins FCL-Netz (58.). „Das war absolut unglücklich“, meinte Hintermaier. Nur vier Minuten später die Vorentscheidung: Die Geislinger waren in der Vorwärtsbewegung, doch wurde der erfolgversprechende Angriff unterbunden, und der Ball lief schnell in die andere Richtung. „Beim Konter sind wir dann in der Defensive einfach zu weit auseinander gestanden“, berichtet der FCL-Spielertainer. Für diese Einladung bedankte sich Alexander Lallinger, der den Konter mühelos zum 3:0 abschloss.

Der Torhunger des Raublinger Stürmers war damit gerade erst geweckt worden, denn Lallinger gelang innerhalb von 22 Minuten ein lupenreiner Hattrick. Nur zwei Minuten nach dem 3:0 stellte der Torjäger erst einmal auf 4:0, unter großzügiger Mithilfe des FCL-Torwarts, der sich offenbar von der Nervosität seiner Vorderleute hatte anstecken lassen. Hierl wollte einen Pass spielen, den Lallinger abfing und aus rund 20 Metern den Ball ins leere Tor schoss. Und noch einmal schlug Lallinger zu. In der 82. Minute legte er sich bei einem Freistoß den Ball zurecht, zirkelte ihn über die Mauer und an Hierl vorbei zum 5:0 ins Netz. Damit hat der FCL den Sprung ins gesicherte Mittelfeld einmal mehr verpasst. wk