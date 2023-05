Kombinationen und Kopfballtreffer: Offensivgala des FC Langengeisling – van Hortens Traum-Comeback

Von: Dieter Priglmeir

FCL im Vorwärtsgang: Jasmin Weißig (M.) bereitete zwei Treffer vor. Steffi Esser (l.) und Steffi Karamatic (2. v. r.) erzielten drei der insgesamt sieben Tore. © Roland Albrecht

Mit einem 7:2 (3:1)-Erfolg gegen die TV Altötting sind die Fußballerinnen des FC Langengeisling eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Langengeisling – Der Wermutstropfen: Torjägerin Julia John musste in der 37. Minute mit einer Platzwunde vom Feld genommen werden. Zuvor hatte sie und auch Michelle Refeld die frühe Führung auf dem Fuß, denn der FCL gab von Beginn an Gas. In der 21. Minute schickte Claudia Neumair Jasmin Weißig auf die Reise.

Deren mustergültigen Pass in den Rückraum setzte Steffi Karamatic zum 1:0 ins Netz. Nur zwei Minuten später erhöhte sie mit einem Schuss ins lange Ecke auf 2:0 – Keeperin Isabella Kamhuber war chancenlos.

Dann folgte die schwierige Phase des Spiels. Zuerst gelang Jana Schocke aus dem Nichts der Anschlusstreffer (31.), dann musste John nach einen Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden. Für sie feierte nach langer Verletzungspause Alisha van Horten ihr Comeback. Doch noch vor der Pause stellte Steffi Esser den alten Abstand her. Erneut hatte Weißig glänzend vorbereitet.

Und nach Wiederanpfiff legte der FCL schnell nach. Erst drückte Sophia Auer eine verlängerte Karamatic-Ecke über die Linie (50.), dann entwischte van Horten der TV-Abwehr und erhöhte auf 5:1 (56.). Danach ließ der FCL Ball und Gegner laufen. „Das haben sie mustergültig gespielt“, lobte Trainer Stefan Karamatic.

Auch Tatjana Utzschmids Treffer zum 2:5 (77.) verunsicherte den Aufsteiger nicht mehr. Refeld erhöhte nach Karamatic-Eckball per Kopf auf 6:2, van Horten legte das 7:2 (85.) nach. „Heute waren wir einfach bissiger und hatten auch vor dem Tor die nötige Ruhe“, lobte Stefan Karamatic, der auch bei John Entwarnung gab. Die Wunde ist genäht. (pir)