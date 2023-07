Langengeisling beim VfL Waldkraiburg: „Das ist kein klassischer Aufsteiger“

Teilen

Der FC Langengeisling startet in seine Bezirksliga-Saison beim VfL Waldkraiburg. © Riedel

Der FC Langengeisling gastiert bei seinem Saisonstart beim Aufsteiger VfL Waldkraiburg. Für den Gegner findet der sportliche Leiter Maier viel Lob.

Langengeisling – Der ambitionierte Aufsteiger VfL Waldkraiburg, der nach einem Jahr in der Kreisliga wieder in die Bezirksliga zurückkehren konnte, ist an diesem Samstag um 16 Uhr der Auftaktgegner für den FC Langengeisling.

„Für uns ist Waldkraiburg zum Auftakt natürlich eine Wundertüte. Überhaupt kann man ja Prognosen vor dem ersten Spiel immer schlecht treffen, wir lassen uns also überraschen. Aber grundsätzlich fahren wir da hin, um zu gewinnen“, sagt Spielertrainer Maximilian Hintermaier, und Sportlicher Leiter Maxi Maier fügt an: „Ich habe die Waldkraiburger beim Aufstiegsspiel in Baldham gesehen. Das ist technisch eine gute Mannschaft. Auf jeden Fall sind sie kein klassischer Aufsteiger.“

Maier freut sich über bessere Voraussetzungen als zur Vorsaison

Er freut sich, denn: „Im Vergleich zum Vorjahr, als wir mit fünf oder sechs Schwerverletzten in die Saison starten mussten, schaut es jetzt richtig gut aus.“ Fehlen wird nach seiner Schulterverletzung jedoch Marcel Geigerseder. Kilian Stenzel ist wie die Jungspunde Maximilian Wägner und Elias Mehringer noch im Urlaub. Neuzugang Diart Tahiri laboriert ebenso an einer Verletzung wie Moritz Wiesheu.

„Wir wollen uns in dieser Saison in einigen Bereichen verbessern, vor allem wollen wir hinten kompakter stehen und nicht wieder über 50 Gegentore kassieren“, betont Hintermaier. „Und wir wollen uns im Spiel mit dem Ball verbessern. Das war ja bislang nicht unsere Stärke, aber man hat in den Vorbereitungsspielen schon gesehen, dass wir als Mannschaft reifer werden.“ Er moniert aber: „Gerade gegen die vermeintlich leichteren Gegner haben wir uns wieder schwer getan, das Spiel zu machen. Und vor allem müssen wir die Leichtsinnsfehler abstellen.“

Beim VfL hat Herbert Vorwallner, der zuvor beim SV Kay und SV Haiming das Sagen hatte, das Kommando von Aufstiegstrainer Anton Weichart übernommen. Er kann auf einen breiten Kader zurückgreifen, hat fünf zum Teil namhafte Neuzugänge bekommen und nur den Abgang von Sturmtalent Ruslan Klimov (TSV Ampfing) zu verkraften. Tipp: 2:1 für Langengeisling (Michael Buchholz)

FCL-Kader

Hierl (Rotert), Hintermaier, Buchberger, Seeholzer, Simak, Falthauser, Stenzel, Bucher, Maier, Riederle, Aigner, Dornauer, J. Wilson, Hinterwimmer, Culjak, Rupprecht, Birnbeck