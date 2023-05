FC Langengeisling will gegen Raubling dritten Dreier in Folge: „Es bleibt unfassbar eng da unten“

Von: Dieter Priglmeir

Spielertrainer Max Hintermaier (M.) hat beim FC Langengeisling viel zu tun. © Christian Riedel

Der FC Langengeisling trifft in guter Verfassung auf die SG Raubling. Ziel ist der dritte Sieg in Serie mit einem Mammut-Kader von 20 Spielern.

Langengeisling – 20 Mann wird der FC Langengeisling im Heimspiel gegen TuS Raubling (Sa., 14 Uhr) im Kader haben. Aus gutem Grund, „denn wir haben sehr viele angeschlagene Spieler“, sagt Spielertrainer Maxi Hintermaier. Und außerdem müsse der nächste Dreier her. Der überraschende 1:0-Sieg beim FC Töging am Samstag war laut Hintermaier „brutal wichtig, weil die Konkurrenz auch gepunktet hat. Es bleibt also unfassbar eng da unten“.

Bezirksliga Ost: Langengeisling trifft auf „unbeschriebenes Blatt“ Raubling

Das werden sich auch die Kicker aus Raubling denken, die nur drei Punkte vor dem FCL stehen. Für Hintermaier ist der TuS „ein relativ unbeschriebenes Blatt. Wir haben nur einmal gegeneinander gespielt. Inzwischen hat es da auch noch einen Trainerwechsel gegeben“, aber er sehe ohnehin lieber auf seine eigene Mannschaft.

Und da hat er zuletzt einiges Gutes gesehen: zum Beispiel das bärenstarke Spiel von Innenverteidiger Michael Faltlhauser. Dessen Comeback eröffnet dem Coach einige taktische Optionen. So könne er etwa Maxi Maier offensiver positionieren. Möglicherweise muss er aber dennoch wieder improvisieren, weil zum Beispiel Stürmer Maxi Birnbeck wegen eines Blutergusses ebenso die komplette Woche nicht trainieren konnte wie Paul Bucher, der sich mit einer Mandelentzündung rumplagte.

FC Langengeisling: Fabian Aigner und Top-Torjäger Florian Rupprecht kehren zurück

Zurück im Kader sind Urlauber Fabian Aigner und Torjäger Florian Rupprecht, für den der Einsatz in der Startelf wohl zu früh kommt. Außerdem kann Hintermaier auf Daniel Hudler zurückgreifen, der seit Wochen in der Zweiten starke Leistungen zeigt. Zudem ist Thomas Hinterwimmer erstmals im Kader.

Der Ex-Spieler des SV Heimstetten 2 wohnt in Langengeisling und trainiert seit der Winterpause mit. Familie und Beruf hätten aber bisher noch keinen Einsatz möglicht gemacht, erklärt Hintermaier, der auch auf Schützenhilfe aus Moosinning (gegen Waldperlach) und Freilassing (Buchbach 2) hofft. „Aber erst mal müssen wir uns natürlich selber helfen.“ (pir)

FCL-Kader

Hierl, Strecker, Rotert; Faltlhauser, S. Stenzel, Hintermaier, Buchberger, Kaiser, Maier, K. Stenzel, Bucher, Birnbeck, Riederle, Dornauer, Wilson, Wagenlehner, Rupprecht, Aigner, Hinterwimmer, Hudler.