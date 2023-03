FC Langengeisling: Wirtewechsel im Sommer

Von: Dieter Priglmeir

Einstimmig votierten die FCL-Mitglieder für die Erhöhung der Beiträge um zwölf Euro. © priglmeir

Drei Kandidaten gibt es für das Vereinsheim des FCL, dessen Mitglieder beschließen eine Beitragserhöhung und sind zufrieden mit ihren Fußballern und Fußballerinnen.

Langengeisling – Klaus Eicher warb schon mal fürs Auftaktspiel in der Südliga am 6. Mai. Noch gebe es Karten für den „Centre Court“, verriet der Tennischef des FC Langengeisling. „Da sind wir euch schon einen Schritt voraus“, konterte Robert Thalmeier, „denn unsere vier Vorstellungen sind restlos ausverkauft“. Wie berichtet, wird die Theaterabteilung ab Donnerstag im Vereinsheim auftreten.

Nicht gut besucht war dort dagegen am Freitagabend die Jahreshauptversammlung. Nur 56 der insgesamt 845 Mitglieder waren gekommen – „so wenig wie noch nie, seit ich Vorsitzender bin“, wie Kaiser bemerkte. Er begründete dies zum einen mit den zeitgleich stattfindenden Fußballspielen der Frauen und der Herren 2. „Und man sagt ja, dass ein schlechter Besuch ein Beleg dafür ist, dass man mit der Arbeit des Vorstands zufrieden ist.“

Es läuft ja auch gut – das lassen zumindest die Berichte der Abteilungen und sportlichen Leiter vermuten. Alice Fechter etwa durfte berichten, dass mit den Frauen erst zum zweiten Mal überhaupt in der 123-jährigen Vereinshistorie ein Fußballteam des FCL zur Sportlerehrung der Stadt eingeladen wurden. Ernst Stenzel gab zu, dass selbst er überrascht war, welch gute Rolle die Herren 2 in der A-Klasse spielen und um den Aufstieg kämpfen. Zudem gibt er sich zuversichtlich, dass die Erste ihr Verletzungspech überwunden hat und durch einen erfolgreichen Start schon bald der Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert sei. „Wir sehen noch viel Potenzial in der Mannschaft“, so Stenzel.

Aber auch in Langengeisling ist nicht nur eitel Sonnenschein. Die Auseinandersetzungen vor Gericht mit dem Vereinsheimwirt waren stadtweit ein Thema. Nun gab Kaiser bekannt, dass der Vertrag der Pächter zum 30. Juni dieses Jahres endet. Um die Nachfolge würden gerade Verhandlungen mit drei Bewerbern geführt.

Neben höflichen Grußworten hatte zudem OB Max Gotz ein paar ernste Worte dabei. Die Stadtverwaltung werde nicht zusehen werde, wenn außerhalb des Gastrobereichs nicht legitimierte Veranstaltungen durchgeführt würden. FCL-Mitglieder wiederum kritisierten die Abholzung der Bäume im Bereich der Stockschützen- und Tennisanlage. Das sei zum einen eine Stadtangelegenheit und zum anderen alternativlos, weil das Wurzelwerk die für den Schulsport nötige Lauffläche bereits stark beschädigt habe, erklärte Kaiser, der zudem die Mitglieder auf personelle Veränderungen nach den Neuwahlen im kommenden Jahr vorbereitete. So werde zum Beispiel Kassier Richard Graf im Jahr 2024 sein Amt abgeben. Sein Finanzbericht für 2022 war also sein vorletzter, und der wies ein Minus von 13 000 Euro aus, weil den Einnahmen in Höhe von 297 000 im vergangenen Jahr Ausgaben in Höhe von 310 000 (inklusive Abschreibungen) entgegenstanden. „Allerdings haben wir auch Schulden in Höhe von 36 000 Euro getilgt“, erklärte Graf. Drei Jahre nach dem Bau des neuen Vereinsheims liege der Schuldenstand inzwischen nur noch bei 755 000 Euro; zudem verfüge der FCL über ein Guthaben in Höhe von 57 000 Euro.

Um die Finanzlage noch zu verbessern, regte der Vorstand eine Erhöhung der Beiträge an – „die erste seit 2016“, sagte Kaiser. Einstimmig beschlossen die Mitglieder eine Erhöhung des Jahresbeitrags um zwölf Euro. Auch der Spartenbeitrag der Fußballer wird um zwölf Euro angehoben.