FC Lengdorf: Nach 22 Jahren - Bauer hinterlässt ein gut bestelltes Feld

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Die neue Fußballführung des FC Lengdorf. © Dieter Priglemir

Im Haus des eigenen Schwiegervaters Sepp Fischer drohte Anton Bauer mit der Revolution. Das war 1986, und Vize Dietmar Fischer kann sich noch gut daran erinnern.

Lengdorf – Der stellvertretende Fußballabteilungsleiter des FC Lengdorf erzählte die Geschichte am Dienstagabend im Vereinsheim des FC Lengdorf. Dort, wo gerade eine Ära endete, denn nach 22 Jahren gab der 67-Jährige sein Amt als Fußballabteilungsleiter ab. Sein Nachfolger ist Florian Thieme, 27 Jahre alt und selbst Spieler in der Lengdorfer Kreisliga-Elf.

Überraschend kam der Wechsel nicht. Bauer hatte ihn bereits vor längerer Zeit angekündigt. Dienstzeit hat er wahrlich genug abgeleistet. Bereits 1973 war er als Schriftführer im FCL-Vorstand tätig. 1986 drängte er darauf, die Fußballer als eigene Abteilung im Hauptverein zu organisieren, die sich sonst eigenständig organisiert hätten. So sei das damals gewesen, erinnert sich Dietmar Fischer, dessen Vater Franz damals Vorsitzender war.

Es kam tatsächlich zur Umstrukturierung. Bauer übernahm als Abteilungsleiter auch die Verantwortung. Mit einer zwischenzeitlichen beruflich bedingten Unterbrechung führte er nun die Sparte 22 Jahre lang und machte aus den Lengdorfer Fußballern das, was sich seinerzeit er und seine Mitstreiter zum Ziel gesetzt haben und Dietmar Fischer so formulierte: „einen der renommiertesten Vereine im Landkreis“.

Wie gut die Abteilung derzeit dasteht, belegten die Funktionsträger im Verein mit Zahlen. Zum 1. Januar 2022 hatte die Abteilung laut Bauer 371 Mitglieder, im Jahr zuvor waren es 339. „Und inzwischen haben wir schon wieder rund 15 neue Passanträge“, berichtete der scheidende Fußballboss. Besonders der Mädchenfußball boomt. Auch finanziell steht die Abteilung gut da. Stefan Ortner verlas den Bericht von Kassier Manfred Pointner. Demnach habe die Abteilung im Zeitraum zwischen 1. Juli 2020 und 30. Juni 2021 Einnahmen in Höhe von rund 44 100 Euro verbucht und rund 30 200 Euro ausgegeben und damit knapp 13 900 Euro Gewinn erwirtschaftet. Kassenstand zum 30. Juni 2021: rund 23 000 Euro.

Das Bild zeigt die erste Fußball-Abteilungsführung im Jahr 1986 mit (v. l.) Ludwig Litzlbeck, Alfred Hibler, Anton Bauer und Peter Pointner. © Dieter Priglmeir

Sportlich erlebten die Fußballer bittere Zeiten, denn sie waren doppeltes Opfer des coronabedingen Saisonabbruchs. Wie berichtet, verfehlten die Herren wegen eines zu viel kassierten Tores den Aufstieg in die Bezirksliga. Die Frauen stiegen in die Kreisliga ab. Die Zeit danach war auch nicht leicht, aber die Sportlichen Leiter Mathias Holzner und Venja Quast blickten hoffnungsvoll nach vorne (Bericht folgt).

Das tat auch Bauer, der mit seiner Frau vermehrt auf Reisen gehen will und sich auf den Besuch seiner in London lebenden Enkel freut. Er versicherte: „Ich bin seit Jahrzehnten ein Aktiver gewesen und werde auch weiterhin da sein, wenn ihr mich braucht.“ Die Fußballer dankten mit stehenden Ovationen. Bauer gab seinen Nachfolgern noch mit: „Der FCL soll immer ein Club sein, der durch seine sportlichen Erfolge, aber auch durch sein Auftreten die Leute begeistert.“

Sein einstimmig gewählter Nachfolger ist zwar 40 Jahre jünger, doch in den Zielen unterscheidet er sich kaum. Das Vereinsleben sei ihm immer schon wichtig gewesen, sagt der Maschinenbau-Programmierer, der selbst die C-Jugend trainiert und als Sechser oder Innenverteidiger in der Ersten spielt. Man wolle weiterhin ein stabiler Kreisligist bleiben. Die Voraussetzungen dafür seien gut, „weil sich personell nichts verändern wird“. Zudem kämen mit Spielern wie etwa Maxi Mayer talentierte Leute aus der Jugend nach.

Der 27-Jährige denkt aber auch an die Sportanlage. Heizung, Kabinenräume – da müsse man an eine Sanierung denken. Für den Hauptplatz soll eine Sprenkleranlage angeschafft werden, um den rührigen Platzwart Xaver Empl ein wenig zu entlasten. Besonders wichtig sei ihm, so betont Thieme, die Jugendarbeit. Da gibt es derzeit allerdings noch die größte Baustelle, denn für den scheidenen Jugendleiter Ralf Mayer hat sich bisher noch kein Nachfolger gefunden. Dietmar Fischer übernimmt das nun kommissarisch (Bericht folgt). (Dieter Priglemir)

Die FCL-Abteilungsführung

Abteilungsleiter: Florian Thieme; Stellvertreter: Dietmar Fischer – Kassier: Martin Pointner, Stefan Lechner (bisher: Stefan Ortner) – Schriftführer: Christian Brambring, Lukas Fischer (bisher: Thomas Schoder) – Technischer Leiter Herren: Mathias Holzner, Moritz Holzner – Technische Leiterin Frauen: Sandra Lechner (bisher: Venja Quast), Lisa Gruber – Jugendleiter: Dietmar Fischer (kommissarisch), (bisher: Ralf Mayer), Claudia Altmann, Venja Quast (bisher: Markus Schorer) – SR-Obmann: Willi Brambring – AH-Leiter: Sepp Lex – Beisitzer: Alexander Moll, Andreas Schwarz, Stefan Weiherer, Sepp Lex, Willi Brambring – Kassenprüfer: Leonhard Moll, Felix Fischer (bisher Heinz Huber).