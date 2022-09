Lengdorfer Last-Minute-Party: Lechner verwandelt umstrittenen Strafstoß gegen Eitting

Aufmerksam: Eittings Torwart Christoph Kressierer pariert den Schuss von Simon Nußrainer (Nr. 9). Foto: Lenz © Lenz

Mit einem umstrittenen Strafstoßtor in letzter Minute hat der FC Lengdorf das Heimspiel gegen den FC Eitting 1:0 gewonnen.

Lengdorf – Damit haben sich die Lengdorfer aus der Abstiegszone entfernt, und der FC Eitting hat sich aus der Spitzengruppe der Kreisliga verabschiedet.

Eitting musste mit Felix Zehetmaier, Michael Pech und Fredi Neudecker drei seiner besten Spieler ersetzen. Das machte sich vor allem in der ersten Halbzeit bemerkbar. Lengdorf war überlegen und zweikampfstark. Schon in der ersten Minute ließ der junge Maximilian Mayer eine gute Chance liegen, und nach einer scharf getretenen Ecke verpassten gleich drei Angreifer der Hausherren den Ball im Eittinger Fünfmeterraum. Auf der Gegenseite prüfte Eittings Verteidiger Marcel Güll mit einem Schuss aus 20 Metern Torwart Johannes Preis, der den Ball mühelos hielt.

In der Folge machten die Lengdorfer Druck, brachten sich aber meist um den Erfolg ihrer Angriffsbemühungen, weil der letzte Pass zu oft zu ungenau kam. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke der Lengdorfer kam der Ball wieder zu Martin Lechner, der in den Fünfmeterraum flankte, doch Mayer setzte seinen Kopfball zu hoch an.

Dann forderten die Platzherren energisch einen Strafstoß, als Eittings Libero Christoph Härtl mit einem recht körperlichen Einsatz den Ball gegen Mayer behauptete. Zehn Minuten vor der Pause rettete erst Lukas Bruckbeck gerade noch vor Lengdorfs Torjäger Martin Lechner, der nur wenig später allein vor dem Eittinger Tor auftauchte – doch er stand knapp im Abseits. Dann verfehlte Lechner mit einem fulminanten Freistoß aus zentraler Position das Tor knapp.

Kurz nach der Pause verzeichneten die Lengdorfer gefährliche Torschüsse, doch Florian Thieme und Tobias Lechner konnten Eittings Torwart Christoph Kressierer nicht überwinden. Dann hatte Spielertrainer Franco Soave die Führung auf dem Fuß: Lechner scheiterte mit seinem Schuss aus halbrechter Position an einem Abwehrbein, und der Ball kam zu Soave. Gegen die Laufrichtung des Eittinger Torwarts verfehlte er die lange Ecke aber ganz knapp.

Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Lengdorfern die Kräfte, und Eitting kam nun besser ins Spiel. Mehrmals setzte sich Außenverteidiger Lukas Petermeier durch, einmal sogar bis fast in den Fünfmeterraum, er wurde dort aber gerade noch gebremst. Auch Maxi Gröppmaier kam über die rechte Seite gut durch, wurde aber zweimal recht unsanft gebremst. Die Freistöße brachten nichts ein. Glück hatte Soave, der mit Gelb vorbelastet Gröppmair von den Beinen holte, was der Unparteiische aber nur mit einem Freistoß bestrafte.

Die Entscheidung fiel in der letzten Minute. Die Eittinger fühlten sich verschaukelt, denn sie hatten zwei Lengdorfer im Abseits gesehen und waren überzeugt, dass ihr Keeper den Ball gespielt und nicht den Gegner gefoult hatte. Die Proteste brachten nur weitere Gelbe Karten ein, während Lechner souverän verwandelte. (Eicke Lenz)

Stimmen zum Spiel

Franco Soave (Spielertrainer FC Lengdorf): „Unser Sieg war aufgrund unserer starken ersten Halbzeit verdient. Eitting spielte auch ohne Michael Pech und Felix Zehetmaier in der zweiten Halbzeit stark und brachte uns in Schwierigkeiten, doch meine Mannschaft hat sehr gut gekämpft. Wir sind überglücklich, dass wir die drei Punkte geholt haben. Ich hatte gleich nach meiner Einwechslung eine Riesenmöglichkeit und hätte das 1:0 machen müssen. Gut, dass wir doch noch gewonnen haben.“

Thomas Zellermeyr (Trainer FC Eitting): „Lengdorf spielte in der ersten Halbzeit stark auf und hatte mehr Torchancen, was ich neidlos anerkenne. Mir fehlten mit Pech, Zehetmaier und auch Neudecker unsere Besten, doch unsere Nachwuchsspieler haben den Kampf angenommen. Als sie zum Teil hart angegangen worden sind, habe ich das moniert, weil ich sie schützen muss, was dem Unparteiischen aber nicht gefiel. Er hat mich unsachgemäß gerügt. Den Strafstoß lasse ich unkommentiert. Gäbe es bei uns den Videobeweis, hätte man gesehen, dass sich gleich zwei Lengdorfer im Abseits aufhielten.“