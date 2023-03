Der „Lengdorfer Bua“ bleibt: FC Lengdorf verlängert mit Stefan Ortner

Von: Dieter Priglmeir

Lengdorfer Teambuilding in Tschechien (hinten, v. l.): Felix Mayer, Alexander Kiefinger, Alexander Moll, Andreas Baumgärtel, Jakob Altmann, Stefan Lechner, Dominik Leipold, Maximilian Meszner, Moritz Hertel, Niklas Kellner sowie (vorne, v. l.) Manuel Brenninger, Thomas Menzinger, Matthias Besser, Stefan Ortner und Tobias Schön. Foto: Verein © Verein

Auf Kontinuität setzt die Fußballabteilung des FC Lengdorf. Sie hat nicht nur mit Franco Soave verlängert, sondern auch mit Stefan Ortner, Spielertrainer der zweiten Mannschaft.

Lengdorf – Abteilungsleiter Florian Thieme bezeichnet den 26-Jährigen als die Ideallösung. „Er ist a Lengdorfer Bua, ein paar Jahre älter als die meisten anderen in dieser jungen Mannschaft. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art wird er sehr, sehr geschätzt“, sagt der Fußballchef. Eine durchschnittliche Trainingsbeteiligung von 15 Leuten bei einer Zweiten sei zudem ein Beleg, dass es allen Spaß mache. Auch mit Soave, Trainer der Ersten, verstehe sich Ortner, der selbst im zentralen Mittelfeld spielt, blendend.

„Ich habe verlängert, weil es mir sehr viel Spaß macht“, sagt Ortner. „Der Teamgeist ist hervorragend. Wir waren jetzt auch wieder zum Start der Rückrunde auf einer Hütte in Tschechien, und auch da merkt man gleich, dass die Truppe super zusammenpasst.“ Es sei angenehm, mit den Jungs zu arbeiten, „aber gleichzeitig auch immer eine Herausforderung, ein abwechslungsreiches Training anzubieten, oder neue Spielformen auszuprobieren“.

Oberstes Ziel sei immer der Verbleib in der A-Klasse, „damit wir uns auch in Zukunft mit starken Gegnern messen können und wir uns dadurch auch weiterentwickeln können, damit der eine oder andere in die erste Mannschaft aufrücken kann“. Wichtig sei ihm aber auch, die Spieler aus der A-Jugend gut zu integrieren, damit der Spaß am Fußball immer da ist. „Und dann kommt es im Normalfall auch zur guten Trainingsbeteiligung und zum Konkurrenzkampf, der wiederum allen hilft.“ (pir)