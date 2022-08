SC Kirchasch wehrt sich vergeblich: Lengdorfs Reserve dreht das Spiel

Erfolg nach Rückstand

Von Walter Pelzl - Redakteur

Im Derby mit dem SC Kirchasch II konnte sich der FC Lengdorf II nach einem frühen Rückstand doch noch durchsetzen.

Lengdorf/Kirchasch – Der SC Kirchasch II musste sich im Derby der A-Klasse 8 beim FC Lengdorf II mit 1:2 (1:1) Toren geschlagen geben. Dabei hatten die Gäste geführt.

Peter Rüttinger hatte nach starkem Spielzug über die rechte Seite für Marcel Tätzel quergelegt. Mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze markierte der KSC-Spielertrainer das 1:0 (7.). Jetzt wurden die Gastgeber griffiger, kombinierten mit langen Bällen, die der KSC-Defensive Probleme bereiteten und erkämpften sich auch die zweiten Bälle. Im Anschluss an einen Eckball brachte der KSC das Leder nicht aus der Gefahrenzone, und Thomas Meier staubte zum Ausgleich ab (29.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Platzherren zwar mehr Spielanteile, doch die ersten Chancen hatten die Gäste. Erst scheiterte Maximilian Strasser an Keeper Lukas Hibler, dann retteten zwei Abwehrspieler bei einem Schuss von Egid Pichlmair auf der Torlinie. Dann schoss Tätzel nach schönem Steckpass von Strasser knapp neben den Pfosten. Der Siegtreffer gelang Lengdorf in Minute 70, als die KSC-Defensive von einem Angriff über die linke Seite überrascht wurde. In der Mitte stand Routinier Alexander Stark und traf per Flachschuss. wp