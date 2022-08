FC Lengdorf gegen Klettham: Beide Tore in der 88. Minute

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Rot-Weiß Klettham kann in letzter Minute noch ausgleichen. © Christian Riedel

In einem lange ausgeglichenen Spiel gibt es keinen Gewinner. Beide Mannschaften treffen erst kurz vor dem Ende der Partie.

Lengdorf – Einen kuriosen Verlauf nahm das Testspiel zwischen dem FC Lengdorf und Rot-Weiß Klettham. Bis zur 88. Minute stand es noch 0:0, ehe Simon Nußrainer den Kreisligisten in Führung schoss. Postwendend glich Klettham allerdings aus.

„In der Anfangsviertelstunde war Lengdorf klar besser“, räumte Kletthams Spielertrainer Florian Leininger ein. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen. Lengdorf hatte zwar mehr Ballbesitz, aber wir konnten Nadelstiche setzen.“ Nachdem die Rot-Weißen eine Großchance vergeben hatten, war kurz darauf auf der Gegenseite Nußrainer zur Stelle und erzielte das 1:0. Und dann ging es schnell: Anstoß, weiter Ball nach außen, Flanke in die Mitte, wo Jonas Laschinger schneller reagiert als Lengdorfs Defensive und zum 1:1 trifft.

Leiningers Fazit: „Ein geiler Test für beide Teams. Schön, dass wir noch das 1:1 gemacht haben. Meiner Ansicht geht das Remis auch in Ordnung.“ Sein Lengdorfer Kollege Franco Soave sah „eine sehr gute und geduldige erste Hälfte meiner Mannschaft. Leider haben wir es verpasst, unsere zahlreichen Chancen zu nutzen. Nach unserem Tor waren wir mit unseren Gedanken im Wochenende. Ein Gegenzug vom Anstoß weg mit einem langen Ball hebelt unsere komplette Mannschaft aus. So etwas sollte uns in der Liga nicht passieren.“pir