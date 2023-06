FC Lengdorf blickt auf Fußballjahr zurück – Co-Trainer Fumelli und Meier hören auf

Von: Dieter Priglmeir

Der FC Lengdorf ist zufrieden mit dem Fußballjahr 22/23. © FuPa

Die Saison verlief für Lengdorf insgesamt erfolgreich. Für die neue Spielzeit stehen bereits einige Veränderungen fest, unter anderem braucht der FCL neue Co-Trainer.

Lengdorf – Zufrieden blickte Florian Thieme auf sein erstes Amtsjahr als Fußballchef des FC Lengdorf zurück. Sehr stolz sei er auf jedes einzelne Mitglied. Bei den jährlichen Festen vom Osterfrühschoppen bis zum Schupfafest würde stets fleißig zusammengeholfen. Zudem dankte er dem Hauptverein für die Finanzierung der Kabinensanierung, die im Winter anstand, sowie allen Helfern, die angepackt hatten.

Thieme schwor die Abteilung auf weitere Arbeiten im Herbst ein. Bei der Sanierung des Schulplatzes soll die Mulde in der Platzhälfte ausgebessert werden.

Sportlicher Leiter Mathias Holzner zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung der beiden Herrenmannschaften, die die Saison solide in der Kreisliga beziehungsweise A-Klasse abgeschlossen haben. Er bedauere aber, dass die jeweiligen Co-Spielertrainer Dominic Fumelli (Erste) und Thomas Meier (Zweite) nicht mehr als Trainer zu Verfügung stehen werden.

Einen großen Anteil an der Leistung der Ersten attestierte Holzner Coach Franco Soave, der auf wie auch neben dem Platz ein absoluter Gewinn für den FCL sei. Er freue sich, dass Soave, aber auch Stefan Ortner, Coach der Zweiten, nächste Saison wieder an der Seitenlinie stehen werden (wir berichteten).

FCL-Frauen und Jugend erfolgreich – Lengdorf geht Partnerschaft mit „misson equal“ ein

Sehr zufrieden blickte Sandra Lechner auf die Leistungen der Fußballerinnen zurück. Mit dem zweiten Platz in der Kreisliga habe man bewiesen, dass die Zusammenarbeit mit dem TSV St. Wolfgang gut funktioniert.

Besonders stolz war Jugendleiter Stefan Weiherer auf die letztjährige E-Jugendmannschaft, die sich beim Merkur CUP für das Bezirksfinale in Bad Tölz qualifizieren konnten.

Voller Freude berichtete Venja Quast, dass der FCL seit kurzem Partner von „mission equal“ sei und damit neben beispielsweise dem FC Bayern oder dem TSV 1860 München einer von wenigen Vereinen, die sich für gleiche Chancen und Anerkennung für Frauenfußball in Sport und Gesellschaft einsetzen.

Schiedsrichter Empl kommt aus Ruhestand zurück – Mitgliederbeitrag wird teurer

In seiner Funktion als Schiedsrichter-Obmann konnte Willi Brambring mit Stefan Empl ein altes Schiedsrichtergesicht beim FCL zurückgewinnen. Dabei bedankte sich Brambring bei Empl, der sich nach zehn Jahren wieder dazu entschlossen hatte, für den FCL zu pfeifen. Allerdings appellierte Brambring auch an alle Schiedsrichter, weiter fleißig zu pfeifen, da man aktuell jeden Schiedsrichter brauche.

Aufgrund der Steigerung bei den Schiedsrichterspesen zur neuen Saison wurde auch der Mitgliederbeitrag per Abstimmung erhöht. Kinder und Jugendliche zahlen statt 45 künftig 55 Euro. Der Beitrag für Erwachsene erhöht sich von 50 auf 65 Euro. Kassier Martin Pointner bedauert, dass man aufgrund eines Wasserschadens in der Turnhalle erneut keine Jugendhallentage ausrichten konnte. So sei laut Pointner der FCL heuer in die Verlustzone geraten (Bericht folgt). (lf/pir)