Die schnellste Ampelkarte aller Zeiten – Lengdorf siegt im Derby gegen Walpertskirchen

Von: Dieter Priglmeir

Wilde Strafraumszene: Die Lengdorfer Bernhard Heilmeier, Bastian Fischer und Maximilian Mayer bedrängen das Walpertskirchener Tor, das Josef Göss, Torwart Thomas Pfanzelt und Philipp Weber verteidigen (v. l.). © Christian Riedel

„Das einzige Bittere an der Sache“, sagte Spielertrainer Franco Soave am Tag danach, „war die Tatsache, dass wir heute wieder arbeiten müssen“. Um 3.15 Uhr soll der Letzte nach Hause gegangen sein nach dem 1:0 (1:0)-Sieg des FC Lengdorf im Derby beim SV Walpertskirchen.

Lengdorf – 320 Zuschauer hatten eine packende Partie gesehen mit zahllosen Chancen, einem Aufreger zum Schluss und der vermutlich schnellsten Ampelkarte der Kreisliga-Geschichte.

Die ersten 20 Minuten gehörten eindeutig den Platzherren. „Da haben meine Jungs die Zweikämpfe angenommen“, lobte SVW-Trainer Sepp Heilmeier, der sich aber zugleich die Haare raufte, weil Christian Käser und Luca Fellermeier jeweils zweimal völlig frei an FCL-Keeper Johannes Preis scheiterten.

„Da musst du einfach das 1:0 machen“, ärgert er sich, denn in der Folge kam der FCL auf. „Da haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, sprach Heilmeier die resolute Spielweise der Gäste an.

In der Phase habe sein Team nicht mehr im Kollektiv gearbeitet, „da hat uns einfach Tom Hötscher mit seinen 31 Jahren gefehlt“, meint der Coach, der einmal noch tief durchschnaufen konnte, als sein Namensvetter Bernhard Heilmeier („Wir sind weitschichtig verwandt“) mit einem Seitfallzieher am glänzend reagierenden Keeper Tom Pfanzelt scheiterte. In der 40. Minute gelang Bernhard Heilmaier dann aber doch der Lengdorfer Führungstreffer.

Trotzdem kassierten die FCL-Kicker in der Pause ein gewaltiges Donnerwetter, wie Soave verriet. Bis auf „das wunderschöne Tor“ habe ihm nämlich nicht viel gefallen, „aber in der zweiten Halbzeit wurde es besser, und wir haben Walpertskirchen ganz gut im Griff gehabt“. Ganz kann man die spielstarken Walpertskirchener ohnehin nicht ausschalten.

Mit ihren Schnittstellenpässen hätten sie immer wieder für Gefahr gesorgt, musste auch Soave zugeben. Und sein Walpertskirchener Trainerkollege verzweifelte schier, weil erneut Käser und Fellermeier im Abschluss nicht konsequent genug waren und zudem FCL-Schlussmann Preis einen überragenden Tag hatte.

Aber selbst der war chancenlos, nachdem ihn Daniel Schuler überspielt hatte, dann allerdings den auf der Torlinie stehenden Simon Nußrainer an die Hand schoss. Für Sepp Heilmeier war das strafstoßwürdig –im Gegensatz zu Soave („Die Hand war klar angelegt“), der aber auch zugab: „Wäre das im anderen Strafraum passiert, hätte ich auch einen Elfmeter gefordert.“ Heilmeier will dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen, „denn das ging alles sehr schnell, aber wenn auf der Linie der Ball mit der Hand abgewehrt wird“, dann könne man schon pfeifen, meint der Coach.

„Andererseits wäre auch nicht verboten gewesen, den Ball ins Tor zu schießen und nicht einen Gegenspieler zu treffen.“ Einen Punkt hätte seine Mannschaft schon verdient gehabt, „für einen Sieg haben wir allerdings zu viele Chancen vergeben“.

Immerhin wurde Heilmeier noch Zeuge einer besonderen Premiere: Der Lengdorfer Mathias Holzner wurde in der 88. Minute eingewechselt, sah in der 89. Gelb, als er mit Keeper Pfanzelt zusammenrumpelte, und in der 90. die Ampelkarte nach einem Foul. Heilmeier: „Das war die schnellste Gelb-Rote aller Zeiten.“ Bitter „und etwas zu hart“ übrigens nach Holzners Meinung. „Aber irgendwie auch wurscht nach so einem geilen Derby.“ (Dieter Priglmeir)