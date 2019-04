Lengdorfer Fußball geprägt von Lechners: Damals wie heute

Nicht zu halten ist Martin Lechner (r.). Der 26-Jährige war bereits Torschützenkönig in der Kreisklasse und nach dem Lengdorfer Aufstieg auch in der Kreisliga.

Der FC Lechner

von Redaktion Erding schließen

Thomas Lechner ist Lengdorfs Rekordspieler. Martin Lechner ist aktuell der gefährlichste Torschütze. Doch das sind sind nicht die einzigen Lechners in der Lengdorfer Fußballgeschichte.

VON HELMUT FINDELSBEGER

Lengdorf–Viermal taucht in der „Ewigen Statistik“ der Fußballabteilung des FC Lengdorf der Name Lechner auf. Mit dem 19-jährigen Tobias und dem 26-jährigen Martin sind derzeit zwei beim Kreisligisten aktiv – beide im Sturm , aber nur entfernt verwandt. Die beiden, die in den 1990ern die Lengdorfer Fußballgeschichte mitprägten, sind Brüder.

Thomas Lechner (46) war anfangs auch Mittelstürmer, wechselte dann zwischen die Pfosten und führt die FCL-Rangliste mit 714 Spielen an, bei 51 Toren. Willi (53) brachte es in 622 Spielen auf 245 Treffer. Martin, der Junior, steht ihm in Nichts nach. 119 Tore in 218 Punkt- und Testspielen lautete seine Marke vor Beginn dieser Saison. Mit 13 Treffern liegt er gemeinsam mit Wörths Florian Rupprecht auf Rang drei der Kreisliga-Torschützenliste.

Am Sonntag steht das FCL- Derby gegen Langengeisling an. Der Junior meldete sich am Handy „beim Fischen in Frankreich“, während der Senior schnell mal seine Eiersortiermaschine in Pürstling in der Nähe von Dorfen abstellte. „Pürstling, Ortsteil von Dorfen“ – da stellt sich die Frage „warum Fußball in Lengdorf und nicht in Dorfen“? Willi klärt auf, dass er als gebürtiger Lengdorfer nach Dorfen geheiratet hat und nie was anderes zur Debatte stand. Zwei Jahre war er immerhin Nachwuchstrainer in Dorfen, als der Sohnemann dort spielte, „aber als der Autofahren durfte, war er auch schon in Lengdorf“. Auch Martin bestätigt, dass Vater und Onkel Ur-Lengdorfer sind und für ihn nach der Jugend auch nichts anderes in Frage kam.

Gibt’s Tipps vom ehemaligen an den aktuellen Torjäger? „Anfangs schon, und hin und wieder hat er auch reingeplärrt, aber inzwischen ist er ruhiger geworden“, sagt Martin. Und sein Vater fügt hinzu,, dass er nicht mehr so oft zuschaut „weil’s mich so aufregt und ich lieber selber gespielt habe“. Dass sein jüngerer Bruder Thomas so viel mehr Spiele aufzuweisen habe, erklärt Willi damit, „dass der halt im Tor war und da ist es halt einfacher“.

Während der Junior ein ganz sicherer Elfmeterschütze ist – „mindestens 95 Prozent verwandelt“ – war das für den Senior nix. „Ich war dazu viel zu nervös und habe nur einen einzigen geschossen und verwandelt, als wir klar in Führung gelegen haben“, gibt Willi zu.

Die selben Rückennummern haben Vater und Sohn nicht. Martin hat jetzt fest die 11, „aber auch erst seit der Aci Trainer ist“, und Willi spielte eigentlich immer mit der 9. Die musste er erst abgeben, „als der Patric Biewer kam“, und da hat er halt nachgegeben. Wer von beiden mehr Rote und Gelbe Karten kassiert habe, dazu meinte der Junior, „dass mein Vater schon wesentlich mehr gefährdet war“. Von seinem Vater kennt er da keine Statistik, aber er selbst hat erst „zwei Gelb-Rote in meiner Laufbahn kassiert“. Was Langengeisling betrifft, fällt Martin nur spontan ein, dass man die letzte Saison beide Male 0:1 und diese Saison das Hinspiel 0:2 verloren habe. Bei Geisling weiß der Senior sofort, dass er vor allem gegen die fußballerisch sehr starken Röslmair-Brüder gar nicht gern gespielt hat, „und der Priglmeir aus Eurer Redaktion konnte auch ganz schön hinlangen“.

Was das Sonntagsspiel betrifft, geht Martin von einem Sieg aus, „weil wir die Serie endlich mal umbügeln müssen“. Dass er trotz einer Woche Urlaub – deshalb war er bei der 1:2-Niederlage in Eitting nicht dabei – spielen wird, da ist er sich ziemlich sicher – „und verletzt sind ja auch noch einige“. Der Senior geht eher von einem „Fifty-Fifty-Spiel“ aus. „Aber der Martl müsste ausgeruht sein, und dann könnte es auch mit Toren klappen.“