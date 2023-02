FC Lengdorf: Zweite Halbzeit gegen Bezirksligisten mach Mut

Von: Dieter Priglmeir

Eine 1:3-Niederlage kassierte der FC Lengdorf beim FC Aschheim, Tabellensechster der Bezirksliga Nord. Allesandro de Marco (10.) und Alpay Özgül (17.) hatten den Gastgeber früh in Führung geschossen.

Lengdorf – „Wir konnten unsere Vorhaben leider nicht umsetzen. Bei schwierigen Bedingungen hat man unsere Defizite klar erkannt“, sagte Lengdorfs Spielertrainer Franco Soave. Der FCA sei auf schwierigem Geläuf sehr ballsicher gewesen und habe kaum Torchancen zugelassen. „Wir hatten zwei tolle Kombinationen, jedoch kam der letzte Ball nie an“, so Soave weiter, der mit der zweiten Halbzeit deutlich mehr zufrieden war.

„Da haben wir ein ganz anderes Gesicht gezeigt, sind viel mutiger aufgetreten und hatten wesentlich mehr Spielanteile. Das nächste Tor schossen jedoch die Gastgeber. „Das haben wir leider erneut selber aufgelegt“, ärgerte sich der Spielertrainer, der dann aber noch den Ehrentreffer durch Simon Nussrainer sah (70.).

„Da haben wir uns für unsere hartnäckige Druckphase belohnt.“ Es sei durchaus noch mehr drin gewesen, meinte Soave. Den Lengdorfern boten sich noch einige Möglichkeiten, doch der starke eingewechselte Aschheimer Keeper Joshua Omosebi war schlichtweg nicht mehr zu bezwingen. Soaves Fazit lautete so: „Im Großen und Ganzen bin ich für die zweite Trainingswoche zufrieden, da Aschheim in zwei Wochen mit der Liga beginnt und wir noch genug Zeit haben, um an unseren Defiziten zu arbeiten.“ (pir)