FC Moos-Eittingermoos: Vorstandschaft wieder komplett

Von: Nico Bauer

Sie engagieren sich in der Vorstandschaft des FC Moos-Eittingermoos: (v. l.) 2. Vorsitzender Jürgen Borst, Schriftführerin Lucie Borst, Schatzmeister Franz Huber und 1. Vorsitzender Josef Zörr. © Bauer

Lucie Borst hat die Schriftführung übernommen und damit die Führungsriege des FC Moos-Eittingermoos komplettiert. Bei den Fußballern geht‘s aufwärts.

Eittingermoos – Die drei Jahre Corona-Pandemie haben kleinen Clubs wie dem FC Moos-Eittingermoos sportlich wie wirtschaftlich zugesetzt. In der Jahreshauptversammlung am Sonntag zeigte sich der Verein jedoch gut aufgestellt: Er hat wieder eine komplette Vorstandschaft – und auch die Kicker blicken nach vorne.

Bei der Neuwahl der Führungsriege war die bislang vakante Position des Schriftführers der Knackpunkt. Mit Lucie Borst, Tochter des 2. Vorsitzenden Jürgen Borst, stellte sich nun jedoch eine junge Frau zur Verfügung. Sie meldete sich spontan – damit war eine überraschende Lösung gefunden, mit der niemand gerechnet hatte. Die vier weiteren Vorstandsmitglieder Josef Zörr (1. Vorsitzender), Jürgen Borst (2. Vorsitzender), Franz Huber (Schatzmeister) und Florian Zörr (Sportlicher Leiter) wurden einstimmig bestätigt.

Kein Einsparpotenzial

Vize Jürgen Borst appellierte an die Mitglieder, den Verein zu unterstützen, indem man das ehrenamtlich betriebene Sportheim besucht und auch für private Feierlichkeiten nutzt. Er betonte zudem, dass man bei den Kosten für Sportbetrieb, Platzpflege und Sportheimunterhalt nichts einsparen könne. Die FCM-Mitglieder hätten beim 50 Jahre alten Sportheim bereits in Eigenarbeit Küche und Boden erneuert – und Borst machte deutlich, dass man in den kommenden Jahren weitere Maßnahmen in Eigenleistung zu stemmen habe. Nur über den Sportheimbetrieb sei ein wirtschaftliches Gegengewicht zu steigenden Kosten wie etwa beim Öl zu schaffen.

Lauter treue Mitglieder: Zahlreiche Vereinsjubilare aus den Jahren 2021 bis 2023 freuten sich am Sonntag über Ehrenurkunden. © Bauer

Fußballerisch hatte der Club in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit. Der FCM hatte oft zu kämpfen, um die Herrenmannschaft komplett zu bekommen, und musste sogar Heinrich Ermair im zarten Alter von 58 Jahren reaktivieren. Aktuell umfasst der Kader des Männerteams wieder 29 Kicker, mit voller Ersatzbank spielt Eittingermoos in der C-Klasse 4 ganz vorne mit. „Wir können uns wieder über die B-Klasse und anderes unterhalten“, betont Trainer Thomas Haid.

Mit der Auflösung des Frauenteams wegen Spielerinnenmangels endete eine Ära beim FC Moos. Viele Jahre war der Verein führend im Landkreis-Damenfußball. Aktuell hat der Club nur ein Herrenteam und eine Bambini-Gruppe, die sich noch nicht im Spielbetrieb befindet. Vorsitzender Zörr ist guter Dinge, in den nächsten Jahren wieder ein Nachwuchsteam melden zu können.

Zahlreiche Ehrungen beim FC Moos

70 Jahre: Richard Bauer.

65 Jahre: Albert Stuber.

55 Jahre: Richard Jaschinski, Gerhard Gschlößl, Johann Zehetner, Johann Knauer jun., Walter Bauer, Ludwig Zörr, Jakob Zörr.

50 Jahre: Walter Ruis, Josef Zörr, Ferdinand Abram, Hubert Moro.

45 Jahre: Peter Koller, Ulrike Knauer, Monika Limmer, Rosemarie Felsl, Magdalena Göls, Renate Haid, Andreas Müller, Matthias Speckmaier, Robert Gschlößl, Martin Vohburger.

40 Jahre: Jürgen Borst, Michael Setzer, Irmgard Zörr, Michael Gschlößl, Elisabeth Kraske.

35 Jahre: Josef Marciniak, Herbert Huber, Jens Reimer.

30 Jahre: Christian Moro, Robert Kraske.

25 Jahre: Martin Göls, Georg Obermaier, Josef Bauer jun., Tanja Zörr, Anna Marciniak.

20 Jahre: Fabian Abram, Sebastian Abram, Alexander Kürzinger.

15 Jahre: Maria Speckmaier, Benjamin Wabnegger, Matthias Benker, Hannes Illing, Christian Meier, Sonja Ermair, Albert Lüchtemeier, Albert Grandl sen.

10 Jahre: Xenia Neumann, Stefanie Jobst, Chiara Rigano, Marco Knauer, Heinrich Ermair, Lucie Borst, Julia Schwager, Daniel Haase, Falko Miersch, Walter Möller, Agnes Stein, Franziska Schwager.

