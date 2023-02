FC Moosinning startet Vorbereitung mit Comebacker und Landesliga-Stürmer

FUSSBALL

Von Dieter Priglmeir

Fußball-Bezirksligist FC Moosinning ist in die Vorbereitung aufs Fußballjahr 2023 gestartet und hat Platz zwei im Visier.

Moosinning – Das Trainerduo Christoph und Georg Ball bat sein Team bereits diesen Montag zum ersten Aufgalopp. Am Sonntag steht bereits der erste Test an.

Am Bezirksliga-Kader hat sich laut Vorsitzendem Karl Thumbs wenig verändert. Abgänge gebe es keine. Die Offensive wird durch Noah Nürnberger verstärkt, der vom Landesligisten FC Eintracht Münchberg wechselt. „Er ist bei der Bundespolizei und an den Flughafen versetzt worden“, erklärt Thumbs, der zudem hofft, „dass David Kamm nach seiner Operation im Herbst nun wieder fit ist und endlich im Angriff angreifen kann“.

Apropos angreifen: Bei 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer TSV Kastl „geht es eh nurmehr um Platz zwei“, sagt der FCM-Chef. Doch den haben die Schwarz-Gelben, die am 11. März gegen den TSV Siegsdorf in die Liga starten, voll im Visier. Thumbs: „Wir wollen oben dran bleiben.“ Momentan liegt der FCM mit 32 Punkten auf Platz drei hinter SK Srbija München.

Noch einen Rang besser liegt die Zweite, die als Aufsteiger sensationell die Kreisliga rockt. Nicht verwunderlich, dass deshalb der Kader personell ohne Veränderung bleibt. Die Trainer Bene Thumbs und Manuel Gröber haben das erste Training für den 9. Februar in der Soccerhalle angesetzt. Vier Tage später geht es dann raus auf den Platz. Auftakt in der Kreisliga wird das Derby am 26. März bei Gröbers Ex-Club FC Lengdorf sein. Die Dritte wird ihr erstes Punktspiel am gleichen Tag in der A-Klasse 7 bei der SpVgg Eichenkofen austragen.

„Ende Februar geht es mit allen drei Teams für vier Tage nach Kroatien“, kündigt Karl Thumbs auf. 71 Personen stark werde der Tross sein, berichtet er. Gut 60 davon werden auf dem Trainingsplatz stehen. pir

Testspiele

FCM 1: 5. Februar, 14 Uhr gegen ASV Dachau; 7. Februar, 19.30 Uhr gegen SE Freising; 11. Februar, 11.30 Uhr gegen SVA Palzing; 17. Februar, 19 Uhr gegen BC Attaching; 4. März, 15 Uhr gegen FC Schwabing – FCM 2: 18. Februar, 14.30 Uhr bei FC Alte Haide-DSC; 5. März, 15 Uhr bei RW Klettham; 12. März, 15 Uhr beim VfB Hallbergmoos; 19. März, 15 Uhr gegen SV Kranzberg.