Kreisliga – FC Moosinning 2: Erst zum Derby, dann zum Maibaum

Von: Helmut Findelsberger

Zum Gemeindederby empfängt der FC Moosinning 2 in einer vorgezogenen Partie bereits heute Abend um 18 Uhr den SV Eichenried.

Moosinning – „Wir wollen da oben bleiben, auch wenn das Thema Aufstieg oder auch Relegation durch ist“, sagt FCM-Spielertrainer Manuel Gröber. Moosinnings erste Mannschaft wird auch kommende Saison so gut wie sicher in der Bezirksliga spielen, denn der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt bereits neun Punkte, und damit ist alles gesagt. Beim Blick auf die Tabelle der Kreisliga wird deutlich, dass aber vor allem die Gäste aus Eichenried die Punkte für den Klassenerhalt brauchen.

„Als Aufsteiger so dazustehen, für uns gibt’s nichts Schöneres“, beschreibt Gröber die Stimmung. Gegenüber dem 1:1 in Taufkirchen sind Maximilian Schmid und Christoph Kollmannsberger zurück im Kader. „Sonst bleibt personell alles gleich, von den Langzeitverletzten kommt keiner zurück“, berichtet Gröber. „Die Chancenverwertung muss diesmal besser werden“, fordert er.

FC Moosinning 2: Maibaumfeier als Grund der Verlegung

Da fast alle FCM-Spieler Mitglied bei den Torpedos und somit am Wochenende bei den Maibaumfeiern beteiligt sind, wurde die Partie auf Freitagabend vorverlegt. „Für uns ein gutes Omen“, sagt SVE-Trainer Stefan Huber. „An einem Freitagabend haben wir in Moosinning das für die Kreisklasse-Meisterschaft vorentscheidende Spiel vor 600 Zuschauern 1:0 gewonnen“, erinnert er. In Eichenried hatte der Sieger Moosinning geheißen, mit umgekehrtem Resultat.

Diese Saison gewann der FCM das Hinspiel 2:1. „War nicht zwingend nötig, wir hatten zu viele Torchancen liegenlassen“, hält Huber dagegen, „und das war auch zuletzt beim 0:1 gegen Walpertskirchen so“. Huber weiß um die Bedeutung dieses Derbys: „Wir brauchen die Punkte einfach für den Klassenerhalt.“ Personell schaut es sehr gut aus, bis auf den rot-gesperrten Daniel Wiskitenski sind alle an Bord.