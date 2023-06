Bezirksligisten FC Moosinning und FC Langengeisling doch in Ost-Gruppe?

Kapitän und Torjäger: Auf Johannes Volkmar (l.) muss der FCM vorerst verzichten. riedel © Christian Riedel / fotografie-ri

In den vergangenen Spielzeiten war der FC Moosinning im landkreisinternen Bezirksliga-Ranking zumeist die Nummer eins, doch vor der Saison 2023/34 üben sich die Verantwortlichen in Zurückhaltung.

Moosinning – „Der Ausfall von Kapitän Johannes Volkmar wiegt schwer. Während die meisten Akteure bei uns schon zu ersetzen sind, wird es beim Johannes wohl doch etwas schwerer, die Lücke zu füllen“, sagt Moosinnings Vorsitzender Karl Thumbs.

Volkmar war nicht nur der unumstrittene Abwehrchef beim FCM, in der vegangenen Saison war er zudem mit zehn Treffern auch noch erfolgreichster Torschütze. Aber nicht nur sein Ausfall schmerzt, auch das Karriereende von Co-Spielertrainer Georg Ball wiegt schwer. „Giggs war im Mittelfeld unser ruhender Pol“, sagt Thumbs. Mit Yannick Saßmann (VfB Hallbergmoos) und Lukas Treffler (FC Eitting) versuchen zwei weitere Akteure ihr Glück zukünftig bei anderen Vereinen.

Johannes Volkmar wird Co-Trainer – Vier Neuzugänge werden versuchen die Lücken zu schließen

Volkmar wird bekanntlich zukünftig als Co-Trainer dem Chefcoach Chris Ball zur Seite stehen, und auch wenn er nach seiner Knie-OP noch etwas gehandicapt zu den ersten Einheiten erscheint, ist er seit dem Trainingsauftakt vor gut einer Woche mit Feuereifer dabei. Einige junge Akteure aus der Umgebung sind zum Kader hinzugestoßen, und so werden Martin Buttstedt (FC Ismaning), Samuel Hawkins und Liam Fitzpatrick (beide SV Wörth) sowie Lukas Winhart (BSG Taufkirchen) versuchen, die Lücken im Kader zu schließen. Man darf also gespannt sein, welche neue Hierarchie sich innerhalb des Teams bildet und ob man nahtlos an die Leistungen der letzten Spielzeiten anknüpfen kann.

„Einige Akteure, die seit Jahren dabei sind, müssen nun eine Schippe drauflegen und selber mehr Verantwortung übernehmen“, betont Thumbs, dem es nicht so wichtig ist, dass die Mannschaft ganz vorne mitspielt, sondern dass der eine oder andere Spieler in seiner Entwicklung noch einmal einen Schritt nach vorne macht. Dass in der Vorbereitung der eine oder andere Akteur urlaubsbedingt fehlt, ist keine große Sache mehr, und so muss Coach Chris Ball am heutigen Freitagabend um 19 Uhr im Heimspiel gegen den Bayernligisten FC Ismaning erneut mächtig improvisieren, um überhaupt elf Mann aufs Feld zu bekommen.

FC Moosinning und FC Langengeisling in die Nordgruppe eingeteilt – Wechsel nun in den Osten?

Mehr als die Personalprobleme nervt derzeit aber die Ligeneinteilung, denn nachdem am vergangenen Wochenende der FC Moosinning und der FC Langengeisling der Nordgruppe zugeteilt wurden, scheint es nun für die beiden Landkreisteams doch im Osten weiterzugehen. „Der SK Sribija hat sich für die Nordgruppe stark gemacht, und nun gibt es im Osten vermutlich doch eine 16er-Liga und die Derbys zwischen Dorfen, Geisling und uns“, sagt Thumbs. „Unser Coach musste halt einige Male Testspiele umwerfen, denn keiner spielt gerne in der Vorbereitung gegen Mannschaften, die er dann in der Liga auch zu bespielen hat“. (Karl Thumbs)

Weitere Testspiele

4. Juli, 19 Uhr: TSV 1865 Dachau - FCM: 7. Juli, 19 Uhr: SV Vötting - FCM; 14. Juli, 18.45 Uhr: FCM - SVN München; 22. Juli, 15 Uhr: FC Eitting - FCM