FC Moosinning: Die Defensive steht - Sehenswerte Leistung gegen FSV Pfaffenhofen

Da geht’s lang: FCM-Trainer Christoph Ball. © Riedel

Der FC Moosinning bereitet sich auf den Punktspielstart vor. Mit der Generalprobe gegen den FSV Pfaffenhofen war FCM-Vorsitzender Karl Thumbs zufrieden.

Moosinning – Mit einem 0:0 beim FSV Pfaffenhofen, einem alten Bekannten aus der Bezirksliga Nord, hat der FC Moosinning die Reihe der Testspiele vor dem Punktspielauftakt gegen Bad Endorf am kommenden Samstag abgeschlossen. Dieses Unentschieden macht durchaus Lust auf mehr, denn vor allem in Halbzeit zwei war die Vorstellung spielerisch sehr sehenswert.

„Sollten die Angreifer zukünftig auch noch die sich bietenden Möglichkeiten verwerten, dann sollte einer erfolgreichen Rückrunde nichts im Wege stehen.“

FCM-Vorsitzender Karl Thumbs ist optimistisch: „Sollten die Angreifer zukünftig auch noch die sich bietenden Möglichkeiten verwerten, dann sollte einer erfolgreichen Rückrunde nichts im Wege stehen.“ Die Pfaffenhofener hatten die Partie kurzfristig vom Kunstrasen ins Stadion verlegt, und so hatten beide Teams in Halbzeit eins ihre liebe Mühe, die Umstellung auf normalen Rasen hinzubekommen. Beide Defensiven ließen fast keine Torchancen zu, und so spielte sich die Partie vorwiegend im Mittelfeld ab.

Mit Beginn der zweiten Hälfte aber legten die Gelb-Schwarzen den Schalter um, und sie erspielten sich nun Torchance um Torchance, aber Maxi Lechner, Alex Auerweck, Yannick Saßmann und Florian Jakob ließen beste Möglichkeiten ungenutzt, und so blieb es bis zum Ende beim 0:0.

Die FCM-Reserve ist gut in Schuss

Auch die zweite Mannschaft wusste beim 2:0-Sieg gegen Parsdorf in Baldham durchaus zu gefallen. Die Defensive ließ über 90 Minuten rein gar nichts zu, und nach vorne starteten die Moosinninger immer wieder gefährliche Angriffe. Kurz nach dem Wechsel staubte Manuel Gröber nach einem schönen Schuss von Marco Esposito zum 1:0 ab, und Mitte der zweiten Hälfte verwandelte Sebi Schmid einen Freistoß zum 2:0-Endstand. Das nächste Testspiel bestreitet der Tabellenführer der Kreisklasse bereits am kommenden Donnerstag um 19.30 Uhr beim SV Wörth. (Karl Thumbs)