Moosinning: Lechner und Cetinkaya treffen - Dorfen bleibt ohne Chance auf Erfolg

Mutlu gegen Lechner im Zweikampf © Dominik Findelsberger

Moosinning bleibt durch den Sieg gegen Dorfen weiter an den Aufstiegsplätzen dran. Nur fünf Punkte Abstand haben die Gastgeber auf Zweitplatzierten Freilassing.

Moosinning – Mit einem verdienten 2:0 (1:0)-Sieg gegen den TSV Dorfen hat der FC Moosinning das mit Spannung erwartete Landkreisduell für sich entschieden. Er bleibt damit dem Tabellenzweiten Freilassing auf den Fersen. Dabei hatte Coach Christoph Ball nach dem erkrankten Thomas Auerweck auch dessen Bruder Alex ersetzen müssen, der nach dem Aufwärmen passen musste. Kapitän Johannes Volkmar und Tobi Bartl rückten somit ins Team.

Die Gelb-Schwarzen waren es dann auch, die in der 3. Minute zum ersten Mal gefährlich wurden. Maxi Lechner dribbelte sich links im Strafraum durch, Keeper Alex Wolf war bei seinem Schuss bereits geschlagen, doch ein Abwehrspieler kratzte die Kugel noch von der Linie. Moosinning war auf Betriebstemperatur und hatte in der 7. Minute erneut den Torjubel auf den Lippen, als Volkmar eine Eckballhereingabe von Bartl an den rechten Torwinkel köpfte. Fast im Gegenzug kamen die Gäste zu ihrer ersten Halbchance, aber Gerhard Thalmaier fand bei seinem Querpass von rechts keinen Abnehmer. Eine Minute später forderte der Dorfener Mittelstürmer vergeblich Strafstoß beim sehr guten Schiedsrichter Patrick Schönherr aus Piding.

Die größte Möglichkeit in Halbzeit eins vergaben die Gäste in der 11. Minute, als erneut Thalmaier von rechts zur Mitte passte, und Benedikt Hönninger das Leder halbhoch knapp rechts vorbei jagte.

Lechner bringt die Hausherren per Strafstoß in Führung

Dann setzte Volkmar mit einem weiten Ball Maxi Lechner ins Szene, dieser kam einen Schritt vor Keeper Wolf an den Ball, und so blieb dem Schiri keine andere Wahl, als auf den Punkt zu zeigen. Dennis Stauf trat zur Ausführung an, doch Wolf hatte keine Mühe, den unplatziert getretenen Ball zu entschärfen. Fünf Minuten vor der Pause stand erneut Wolf im Mittelpunkt, denn bei einem Abschlag verspürte er einen stechenden Schmerz im Oberschenkel und musste fortan von Johannes Huge ersetzt werden. Huge war es dann auch, der in der 42. Minute beim 0:1 Unterstützungsarbeit leistete. Christian Reiser scheiterte nach einem abgewehrten Eckball mit seinem Schuss an einem Dorfener Akteur, der Ball wurde von Stauf erneut zur Mitte gebracht, und vom Dorfener Keeper fiel der Ball Mäx Lechner vor die Füße, der zum 1:0 abstaubte. Beinahe hätte Yannik Saßmann nach Zuspiel von Bartl noch nachlegen können, doch Huge war zur Stelle.

Dorfen kam hoch motiviert aus der Kabine, und der eingewechselte Jakob Gritto gab nach einem Zuspiel von Hannes Hellfeuer im Anschluss an einen Freistoß einen ersten gefährlichen Schuss ab. Die Gäste investierten in der ersten Viertelstunde nach dem Wechsel viel, ohne sich klare Möglichkeiten zu erarbeiten. So war ein abgefälschter Schuss von Alexander Heilmeier in der 61. Minute noch die beste Möglichkeit.

Cetinkaya macht den Deckel drauf © Dominik Findelsberger

Moosinning verlor in Halbzeit zwei die Ordnung, die Bälle wurden zu schnell und zu leichtfertig wieder verschenkt, und so konnte sich der FCM bis zur 80. Minute keine nennenswerten Möglichkeiten mehr erarbeiten. Dann spielte Maxi Lechner fast aus dem Liegen einen genialen Pass in den Lauf von Basti Lanzinger, dieser legte quer auf Kerim Cetinkaya, der mit einem überlegten Linksschuss zum 2:0 die FCM-Fans erlöste. In der 90. Minute hätte der FCM noch einen drauflegen können, doch Florian Jakob brachte den Ball frei vor Huge nicht mehr entscheidend zu Maxi Lechner. Den Gelb-Schwarzen war es letztlich egal. Auch wenn die zweite Halbzeit nicht berauschend war, war ihnen die Freude und die Erleichterung über die drei Punkte deutlich anzumerken.

(Karl Thumbs)