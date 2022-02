Moosinning wartet weiterhin auf den ersten Sieg

Von: Dieter Priglmeir

Der Blick zurück: Während Angelo Hauk (2. v. r.) abdreht, müssen FCM-Keeper Philipp Strunk sowie Dennis Stauf und Mäx Lechner (v. l.) hilflos zusehen, wie der Ball im Netzt einschlägt. © Christian Riedel

Der FC Moosinning verliert gegen den Bayernligisten FC Ismaning mit 0:1. Nach den Pleiten in Grünwald und Dornach ist es die dritte Niederlage in Folge.

Moosinning – Auch nach dem dritten Vorbereitungsspiel muss der FC Moosinning weiter auf seinen ersten Sieg warten. Beim Bayernligisten FC Ismaning, der mit zahlreichen jungen Akteuren zu Werke ging, unterlagen die Ball-Schützlinge am Dienstagabend knapp mit 0:1 (0:1) Toren.

Der Treffer des Abends fiel bereits in der 12. Minute durch Angelo Hauk, wobei die Moosinninger aber speziell in Halbzeit eins zahlreiche Torchancen hatten, diese aber nicht nutzen konnten. Maxi Lechner, Dennis Stauf und Alex Auerweck ließen beste Möglichkeiten ungenutzt, und so blieb man trotz guter Leistung torlos.

Ein weiterer Wermutstropfen war eine Muskelverletzung von Kapitän Johannes Volkmar, der bereits nach dem Warmmachen passen musste. Auf alle Fälle konnte das Trainerteam nach den Niederlagen in Grünwald (2:4, Tore Giggs Ball und Maxi Lechner) und Dornach (2:3, Tore Alex Auerweck und Lukas Treffler) einen Aufwärtstrend konstatieren. Die Mannschaft ist zuversichtlich, am morgigen Freitag um 19.30 Uhr beim Kreisligisten Grüne Heide Ismaning endlich den ersten Erfolg im Jahr 2022 feiern zu können.

Die FCM-Frauen haben das bereits geschafft. Der Kreisligist gewann das Vorbereitungsspiel gegen den FC Ehekirchen mit 2:1 (1:1) Toren. Marina Weber hatte die frühe Führung besorgt. Nach dem Ausgleich der Gäste per Elfmeter durch Katharina Steiner (36.) besorgte Eva-Maria Albert in der 49. Minute den Endstand. „Beide Teams hatten Chancen“, sagte nach der Partie Daniel Steingasser, der das Kombinationsspiel seiner Elf lobte. Am Ende seien die Fitnessvorteile entscheidend gewesen. th/pir