Moosinninger Reserve kontert Forsterns Frühstart 

Slapstick-Gegentor für Forstern

von Dieter Priglmeir schließen

Auch ein früher Rückstand konnte den FC Moosinning 2 nicht aus dem Konzept bringen. Das Team von Joe Schmid bezwang den FC Forstern mit 3:1 (3:1) Toren.

Die Gäste hatten forsch begonnen, was auch früh belohnt wurde. Andreas Freiwald wurde in der Mitte freigespielt. Er lief allein auf FCM-Torwart Tobias Pfanzelt zu, spielte ihn aus und schob den Ball zur Gästeführung ins Tor (6.)

Nach zehn Minuten kamen auch die Moosinninger auf Betriebstemperatur, verlagerten das Spiel in die Forsterner Hälfte und kamen schnell zu Toren. Thomas Auerweck spielte sich auf der linken Angriffsseite durch und traf flach ins lange Eck zum 1:1 (26.). Dann wurde Alex Hofmeister auf die Reise geschickt. Er legte den Ball an Torwart Georg Els, der den Stürmer foulte. Der Schiedsrichter ließ die Rote Karte stecken, an der Elfmeterentscheidung gab es aber nichts zu deuteln. Benedikt Thumbs traf flach ins linke Eck zum 2:1.

Eine Slapstickeinlage ging dem 3:1 voraus. Forsterns Keeper Els war bei einer weiten Flanke mit einem Verteidiger zusammengerauscht, der den Ball auch noch in Richtung eigenes Tor köpfte. Hofmeister brauchte nur noch abzustauben (41.).

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Freiwald, doch FCM-Keeper Pfanzelt pflückte ihm den Ball vom Fuß. Auf der Gegenseite versäumten es Auerweck und Tarek Reiche, die Führung auszubauen.