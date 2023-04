Duell der Angeschlagenen: FCM-Reserve und Wartenberg haben schwere Wochen hinter sich

Von: Helmut Findelsberger

Kann Moosinnings Reserve an Tabellenführer Eching dranbleiben? © Stephan Schikowski

Der eine will unbedingt oben an der Spitze dabeibleiben, der andere möchte mit aller Macht aus dem Tabellenkeller raus. Unter diesen Vorzeichen empfängt heute um 18.30 Uhr der FC Moosinning 2 den TSV Wartenberg.

Moosinnings Reserve befindet sich auf Rang 2 – Wartenberg rangiert auf dem vorletzten Platz. „Wir haben die letzten drei Spiele zwar nicht verloren, aber auch nur zwei Treffer erzielt“, sagt FCM-Spielertrainer Manuel Gröber. 1:1 gegen Taufkirchen, 0:0 im Gemeindederby gegen Eichenried und zuletzt 1:0 beim abgeschlagenen SV Wörth. „Da hatten wir auch noch Glück, dass die Wörther kurz vor Schluss einen Elfer verschossen haben“, gibt Gröber zu.

Sein Trainerkollege Benedikt Thumbs, Georg Humplmair und Stefan Flötzinger sind wieder fit. Direkter Aufstieg oder Relegation sind so gut wie unmöglich, da die Erste ziemlich sicher auch nächste Saison Bezirksligist sein wird. Für Gröber „spielt das keine Rolle, wir wollen oben dabeibleiben“.

Ganz anders Wartenberg. Nach tollem Start in die Frühjahrsrunde – 3:0 in Hohenwart, 2:2 in Unterbruck – folgten drei Niederlagen und das erneute Abrutschen auf Rang 13. „Und jetzt haben wir auch noch angeschlagene Spieler“, sagt Max Kronseder. Der Kapitän und Co-Trainer zählt Martin Maier, Florian Hornauer, Markus Pöppel, Maximilian Hauser, Sebastian Rilke und Daniel Bauer auf.

Für Kronseder ist klar: „Wir brauchen unbedingt Punkte, aber Moosinning steht bei uns nicht auf dem Zettel. Moosinning hat eine gute Erste und ist jetzt mit der Zweiten auch fast ganz oben.“

Für Kronseder ist der FCM der klare Favorit. Er sieht aber auch was Positives: „Durch das Freitagsspiel haben wir dann ein langes Wochenende, das wird uns gut tun, damit wir uns für die letzten vier Spiele erholen können.“ (fi)