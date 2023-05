Moosinnings Bruder-Duo jeweils mit Elferpanne – FC gewinnt trotzdem souverän

Der Dritte der Liga zeigt gegen den Absteiger aus Rosenheim, warum sie zurecht oben stehen. © Dominik Findelsberger

Trotz zweier verschossener Elfmeter gewinnt der FCM haushoch gegen den SBR. Co-Trainer Georg Ball freut sich über einen Sieg bei seinem Abschied.

Moosinning – Mit einem souveränen 5:0 (2:0)-Sieg gegen Absteiger SB Rosenheim hat der FC Moosinning die Bezirksliga Ost auf dem dritten Tabellenplatz abgeschlossen. Für Moosinnings scheidenden Co-Trainer Georg „Giggs“ Ball war es der letzte Auftritt. Da ließ es sich Bruder Chris nicht nehmen, die letzte halbe Stunde gemeinsam mit ihm auf dem Platz zu stehen.

Zumindest für die Bier-Kasse war es ein lukrativer Auftritt, denn beide vergeigten einen Strafstoß.

Von Beginn an ging es nur in eine Richtung. Bereits in der 2. Minute wehrte Keeper Jaro Gleißenberger gegen David Kamm ab. In der 6. Minute wollte Rosenheims Keeper gegen Stefan Haas seine fußballerischen Künste zur Schau stellen, dieser stahl ihm aber den Ball vom Fuß und traf zum 1:0 ins Tor.

Auf der Gegenseite hatte Omer Jahic eine gute Chance mit einem Freistoß aus zwanzig Metern, Keeper Aaron Siegl faustete die Kugel aber aus dem rechten Tordreieck. Dann foulte Keeper Gleißenberger bei einer hohen Freistoßhereingabe Georg Ball, der den folgenden Elfmeter aber an den rechten Pfosten zimmerte. Besser machte es in der 27. Minute Maxi Lechner, der ein Zuspiel von Haas mit der Brust und volley rechts oben versenkte.

Spiel geht nur in eine Richtung – Trainer Christoph Ball verschießt nächsten Elfmeter

Auch in Abschnitt zwei rollte die Kugel vorwiegend in Richtung Rosenheimer Tor. Nachdem Maxi Lechner in der 53. Minute noch knapp gescheitert war, versenkte er kurz darauf ein Zuspiel von Flo Jakob aus halbrechter Position zum 3:0. Nur zwei Minuten später durfte Moosinning erneut jubeln, Fabi Ulitzka steckte auf Alex Auerweck durch, der die Kugel am Keeper vorbei zum 4:0 ins Tor schob.

In der 74. Minute eiferte Moosinnings Coach Chris Ball dann seinem Bruder nach, denn nach einem Foul an Lechner legte er sich das Leder am Elferpunkt zurecht, doch der Rosenheimer Keeper hatte wenig Mühe, den Flachschuss zu parieren.

Das Tor zum 5:0 war dann das Eintrittsgeld allein wert. Haas legte sich die Kugel bei einem Freistoß auf der linken Seite außerhalb des Sechzehners parat. Und mit viel Effet jagte er den Ball rechts oben in den Winkel des Gästetores. (th)