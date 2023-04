Deutlicher Erfolg gegen schwache Regionalliga-Reserve: FC Moosinning schießt Buchbach ab

Teilen

Gute Laune nach dem Spiel: Nicht nur die Moosinninger Fabian Ulitzka, Luis Haumann, Georg Ball und Basti Lanzinger haben Spaß. Auch Gästetorwart Luca Eggerdinger hat den Humor noch nicht verloren. © Christian Riedel

Mit einem 6:1 (4:1) gegen die U23 des TSV Buchbach hat sich der FC Moosinning den Frust der vergangenen zwei Spiele von der Seele geschossen.

Moosinning – Bereits bis zum Pausenpfiff war die Partie entschieden, wobei die Gelb-Schwarzen zahlreiche weitere Möglichkeiten ungenutzt ließen, während die Gäste ihre Bezirksliga-Tauglichkeit vermissen ließen.

Den Auftakt machte in der 6. Minute Maxi Lechner, der die Kugel nach einem schönen Angriff über links und Zuspiel von Stefan Haas nur noch einschieben musste. Kurz darauf verpasste David Kamm nach einem Zuspiel von Yannik Saßmann frei vor dem Tor das 2:0.

Aus heiterem Himmel kamen die Gäste durch Alekzandar Sinabov zum Ausgleich (12.), als die FCM-Hintermannschaft schlecht gestaffelt war und der Angreifer einen Schritt schneller war als Torhüter Aaron Siegl.

Die Moosinninger Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Haas scheiterte in der 14. Minute mit einem Freistoß am Keeper, während vier Minuten später Lechner auf rechts nur mit einem Foul im Strafraum gebremst werden konnte. Georg Ball verwandelte sicher zum 2:1. Nur zwei Minuten später reagierte Lechner nach einem abgewehrten Ball am schnellsten und verwandelte die Kugel flach links unten zum 3:1.

Fast im Minutentakt erspielten sich die Einheimischen nun Möglichkeiten. Florian Jakob scheiterte nach einem langen Einwurf am Keeper, David Kamm konnte den Gästekeeper nach einem tollen Pass von Haas nicht überwinden, Lechner scheiterte aus halbrechter Position, und auch David Kamm war frei dem Tor kein Treffer vergönnt. Kurz vor dem Pausentee legte Jakob dann aber doch noch einen Treffer nach. Mit einem Flachschuss besorgte er das 4:1.

In Abschnitt zwei ließen es die Moosinninger dann etwas gemächlicher angehen, sie hatten das Geschehen aber weiter klar unter Kontrolle. Kamm jagte die Kugel einmal mehr übers Tor, und bei einem Schuss von Fabi Ulitzka war Keeper Luca Eggerdinger zur Stelle. Nicht so gut sah der Buchbacher Keeper in der 56. Minute aus, als er einen Ball nach vorne abprallen ließ und Haas mit einem trockenen Flachschuss zum 5:1 abschloss.

Nun begann die große Zeit des Wechselns. Obwohl die Moosinninger nun nicht mehr so zielstrebig nach vorne spielten, ergaben sich weitere Möglichkeiten. Eine davon nutzte Thomas Auerweck nach Zuspiel von seinem Bruder Alex in der 77. Minute zum 6:1. Auf der anderen Seite hatte Stefan Perovic frei vor Siegl die Möglichkeit zur Ergebniskorrektur, aber der Moosinninger Keeper parierte souverän. (th)