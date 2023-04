A-Klasse kompakt: Moosinnings Dritte will Revanche – Duell der Ungeschlagenen in Dorfen

Zwei Partien am Mittwochabend

Zwei Duelle stehen in den A-Klassen Donau/Isar an diesem Mittwochabend an. Moosinnings Drittvertretung versucht die Hinspiel-Pleite gegen die SG Buch/Forstern wettzumachen.

A-Klasse 7: FC Moosinning 3 - SG Buch/ Forstern (Mi., 19:30 Uhr)

Auch wenn es für die Drittvertretung aus Moosinning tabellarisch nicht mehr um viel geht – herschenken will man dennoch nichts, wie Trainer Daniel Bies versichert: „Wir haben das Hinspiel mit einer uferlosen Leistung 1:5 verloren. Es ist Wiedergutmachung angesagt – und ein Dreier Pflicht.“ Positiv stimme ihn die aktuelle personelle Lage, denn alle Mann sind an Bord, und er betont: „Trotz Maibaum reißen sich wirklich alle zusammen.“

Die SG will im Abstiegskampf punkten, die Ausgangssituation spricht für Buch/Forstern, hat es doch mehr Punkte und weniger Spiele bestritten als die beiden Tabellenletzten. (vs)

A-Klasse 8: TSV Dorfen II – SpVgg Langenpreising (Mi., 18.45 Uhr)

Beim Nachholspiel zwischen dem TSV Dorfen 2 und der SpVgg Langenpreising treffen zwei der formstärksten Teams der Liga aufeinander. „Mit sieben Siegen in Folge ist die Brust breit und die Stimmung sehr gut. Wir wollen den nächsten Sieg und schauen, ob dann nach oben noch etwas geht“, sagt Dorfens Trainer Niklas Jensen.

Aber auch die Langenpreisinger um den Sportlichen Leiter Rainer Schmidmüller gehen selbstbewusst in die Partie: „Wir sind in 2023 noch ungeschlagen und wollen diese Serie in Dorfen weiterführen. Der Sieger des Spiels hat eventuell noch die Möglichkeit, beim Kampf um Platz zwei einzugreifen.“ Bei den Gästen bleibt der Kader im Vergleich zum Wochenende gleich, und bei Dorfen entspannt sich langsam die angespannte Personalsituation. Trotzdem stoßen Jakob Eiglsperger und Tobias Tremmel aus der AH zum Kader. (chl)