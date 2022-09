Später Gegentreffer: FC Moosinning trotz Niederlage stolz auf die Leistung

Von: Dieter Priglmeir

Dreikampf: Eva Maria Albert (l.) und Franziska Kneidinger gegen eine Gästestürmerin. © rola

In der letzten Minute kassierten die Fußballerinnen des FC Moosinning noch den Treffer, der die 2:3-Niederlage gegen die SG Gerofling/MTV Ingolstadt besiegelte.

Moosinning – Trainer Daniel Steingasser war dennoch nicht unzufrieden: „Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Von außen war es nach der schwierigen, vergangenen Saison schön zu sehen, dass unsere Mannschaft so guten Fußball spielen kann.“

Ramona Acar hatte die Gäste nach einer Viertelstunde in Führung geschossen. Franziska Habersetzer legte in der 35. Minute nach, aber Franziska Kneidinger brachte ihr Team per verwandeltem Elfmeter noch in der ersten Halbzeit wieder zurück. Vanessa Rosen war von außen in den Strafraum gestürmt und dann unsanft vom Ball getrennt worden.

Jubel über späten Ausgleich ist nur von kurzer Dauer

„Beide Mannschaften haben sich viele Chancen erarbeitet“, sagte FCM-Coach Steingasser, „und mit Cathy Limbrunner haben wir heuer auch eine Spielerin dabei, die die Buden macht“. In der 87. Minute schlug die Torjägerin zu. Eva Kollmannsberger hatte einen Freistoß aufs Tor gejagt, den die Gästekeeperin nicht festhalten konnte, und Limbrunner staubte zum 2:2 ab.

Die Freude über den späten Ausgleich währte aber nicht lange, denn Lisa Semmler markierte das 3:2 für die SG Gerofling/MTV Ingolstadt, die im vergangenen Jahr mit 36 Punkten und 72:2 Toren aus zwölf Spielen durch die Kreisklasse gestürmt war.