FC Moosinning: Trainer Ball muss gegen Raubling ein halbes Dutzend Stammspieler ersetzen

Die Moosinninger wollen noch möglichst oft jubeln in dieser Saison. © Christian Riedel / fotografie-ri

Beim FC Moosinning ist die Kader-Situation zurzeit sehr kritisch. Aufgrund vieler Verletzungen und Abgängen muss der FC die Stammelf umbauen.

Moosinning – Mit erheblichen Personalsorgen startet der FC Moosinning an diesem Samstag in die neue Bezirksliga-Runde. „Mit dem Aufstieg werden wir in dieser Saison sicher nichts zu tun haben. Wir müssen jetzt erst mal fünf bis sechs Spiele abwarten, dann kann man mehr sagen“, erklärt Vorsitzender Karl Thumbs vor der Auftaktpartie um 13 Uhr gegen den TuS Raubling im heimischen Rudi Bayerl Stadion.

Der Grund für die zurückhaltenden Prognosen sind die Verletzungsprobleme und die Abgänge. Vor allem der Ausfall von Abwehrchef Johannes Volkmar, der sich ja im vorletzten Saisonspiel in Saaldorf das Kreuzband gerissen hat, macht Trainer Christoph Ball und Thumbs Sorgen. „Ihn können wir praktisch nicht ersetzen“, sagt der FC-Vorsitzende.

Viele Verletzungen und auch Abgänge bereiten den Moosinningern Probleme

Ebenfalls eine Kreuzbandverletzung hat sich Neuzugang Lukas Winhart, der von der BSG Taufkirchen gekommen ist, in der Vorbereitung zugezogen. Obwohl das Band nicht ganz gerissen ist, wird sich der Abwehrspieler wohl einer Operation unterziehen müssen.

Bei Mittelstürmerstürmer David Kamm, der im Frühjahr nach langwierigen Leistenproblemen wieder Fuß gefasst hat, ist die alte Verletzung wieder aufgebrochen, und Abwehrspieler Matthias Eschbaumer ist derzeit berufsbedingt in Ungarn, kann deswegen so gut wie gar nicht trainieren, wird aber wohl wenigstens auf der Bank Platz nehmen.

Neuzugang Samuel Hawkins, der aus Wörth gekommen ist, hat eine alte Knieverletzung noch nicht auskuriert. Florian Jakob und Fabian Ulitzka sind erkältet. UIitzka hat es schlimmer erwischt, Jakob könnte eventuell auf die Bank. Dass die Abgänge von Yannick Sassmann (VfB Hallbergmoos), Lukas Treffler (FC Eitting) und Georg Ball (Karriereende) schwer wiegen, versteht sich von allein. Längst nicht bei 100 Prozent ist Angreifer Alexander Auerweck, der in der Vorbereitung kaum trainieren konnte.

Thumbs hofft trotz schwieriger Kader-Situation auf Sieg – zwei Siege aus Vorsaison geben Zuversicht

„Ohne Johannes Volkmar und Georg Ball, der im Mittelfeld die Fäden gezogen hat, ist mir nicht recht wohl. Da müssen wir schauen, wer da in die Bresche springen kann. Das müssen wir als Mannschaft kompensieren, und ich hoffe, dass wir da schnell als Team zusammenwachsen“, sagt Thumbs.

Er hofft dennoch auf einen guten Start: „In der letzten Saison haben wir zwei Mal 3:0 gegen Raubling gewonnen. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber Raubling hat eine gute Mannschaft, die größtenteils zusammengeblieben ist und sich sicher weiterentwickelt hat.“

Neu bei Raubling, das in der Vorsaison als Aufsteiger Platz acht belegt hat, ist Trainer Hannes Jenewein, der vom SV Langkampfen aus Österreich gekommen ist. Tipp: 2:1 für Moosinning (Michael Buchholz)

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Buttstedt, Haumann, Stauf, Lanzinger, Eschbaumer, Bagci, C. Ball, Rösl, Jakob, Haas, Reiser, T. Auerweck, Fitzpatrick, Lechner, A. Auerweck