A-Klasse kompakt: Derby in Moosinning – Hörgersdorf will zurück an die Spitze

Der FC Hörgersdorf will sich gegen den TSV Grüntegernbach die Tabellenführung zurückholen. © FuPa/Alfred Brumbauer

Mit etwas Verspätung kommt es zum Nachholspiel und Nachbarschaftsderby in Moosinning. Der FC Hörgersdorf will in Grüntegernbach die Tabellenspitze zurückerorbern.

A-Klasse 7: FC Moosinning 3 - SpVgg Neuching (19.30 Uhr):

Auch wenn die Rollen klar verteilt sind, zeigt sich FCM-Coach Daniel Bies optimistisch: „Wir sind auf jeden Fall Außenseiter, aber das sollte uns liegen, denn gegen Teams aus unserer Tabellenregion haben wir nicht immer so gut ausgesehen.“ Noch dazu kann Bies, der sich auf das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub freut, auf einen breiten Kader zurückgreifen, der auch noch mit Spielern aus der Zweiten verstärkt wird.

Einzig Markus Westermaier fällt aus. In Neuching herrscht ebenfalls Vorfreude: „Wir kennen uns wirklich alle gut, deswegen wird es ein richtig heißes Derby“, so SpVgg-Sportchef Rudi Weber, der seine Erfolgsformel verrät: „Das Hinspiel war eines unser besten der Saison, daran gilt es anzuknüpfen.“ (vs)

A-Klasse 8: TSV Grüntegernbach – FC Hörgersdorf (Do., 19 Uhr)

Für den formstarken FC Hörgersdorf geht es um die Tabellenführung. „Wir sind total heiß darauf, uns den ersten Platz wieder zu holen“, sagt FCH-Coach Felix Stocklauser selbstbewusst. Der TSV dagegen hat nur eins der vergangenen fünf Spiele gewonnen.

„Wir wollen unsere Negativserie beenden und wieder punkten. Wir erwarten einen starken Gegner, der im Aufstiegskampf ist und alles reinhauen wird“, weiß Trainer Alex Beintvogel. Mit einem Auswärtssieg man wieder am FC Fraunberg vorbeiziehen. Dafür setzt Stocklauser auf den Kader vom letzten Wochenende. Bei Grüntegernbach fehlt Torwart Lorenz Köstler. (chl)