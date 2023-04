Moosinninger Relegationstraum ist geplatzt: Gelb-Schwarzen verlieren beim Tabellenzweiten Srbija

Der FC Moosinning muss sich mit der Niederlage gegen Srbija von den Aufstiegsträumen verabschieden. © Anton Deiter

Mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage beim Tabellenzweiten SK Srbija München hat sich der FC Moosinning endgültig aus dem Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz verabschiedet.

München/Moosinning – Die Gelb-Schwarzen mühten sich auf dem ungewohnten Kunstrasen zwar über weite Strecken redlich, die Münchner aber profitierten von einer schnellen Führung. Zudem stand Srbija in der Defensive sehr stabil, während Moosinning im Angriff einmal mehr die Durchschlagskraft vermissen ließ.

Der Gastgeber legte stark los, und so hatte Antonio Saponaro nach einem schnellen Angriff über links gleich die erste Möglichkeit, doch FCM-Torwart Aaron Siegl kam gerade noch vor dem Angreifer an den Ball. Mit einem haarsträubenden Fehler bereiteten die Moosinninger dann die Führung von Srbija selber vor.

Nach einem Einwurf an der eigenen Eckfahne spielte Kapitän Johannes Volkmar einen Querpass auf Siegl – allerdings etwas zu ungenau. Saponaro zwang den Moosinninger Keeper zu einem Pressball, und anschließend hatte er keine Mühe, den Ball zum 1:0 ins verwaiste Tor zu schieben.

Dieser schnelle Treffer spielte Srbija in die Karten, denn die Münchner zogen sich fortan in die eigene Hälfte zurück, sodass die Moosinninger zwar mehr Spielanteile für sich in Anspruch nehmen konnten, vor dem Tor aber nur selten gefährlich wurden. In der 19. Minute scheiterte Maxi Lechner halbrechts in guter Position an einem Verteidigerbein, in der 32. Minute blieb ein Schuss von Yannik Saßmann nach einem flach gespielten Eckball in der Abwehr hängen. Der Abpraller landete bei Georg Ball, der die Kugel aus 16 Metern an die Latte jagte.

Kurz vor der Halbzeit zog erneut Lechner von der Strafraumgrenze ab, doch dieses Mal war Keeper Savo Duric zur Stelle und parierte glänzend, während Fabi Ulitzka kurz darauf einen Kopfball freistehend übers Tor setzte.

Auch in Abschnitt zwei war Moosinning der Wille nicht abzusprechen, doch vor den Toren tat sich bis Mitte der zweiten Hälfte rein gar nichts. In der 68. Minute kam Volkmar auf halblinks frei zum Kopfball, visierte dabei aber genau den Keeper an. Kurz drauf wurde eine Flanke von Lechner immer länger und länger, sie landete zum Glück für die Serben aber auf dem Tornetz.

Stefan Haas scheiterte mit einem Freistoß am Keeper, und als Moosinning nach einem Treffer von Haas endlich jubeln durfte, sah der Assistent ein Abseits der Gelb-Schwarzen.

In der Nachspielzeit kam auch Srbija wieder vors Moosinninger Tor. Nachdem Saponaro zunächst noch die Latte getroffen hatte, machte er mit dem 2:0 in der 93. Minute den Deckel drauf. (th)