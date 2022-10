Dreimal zu Null: FC Moosinning strotzt vor Selbstvertrauen

Kann der FC Moosinning ein weiteres Mal zu Null spielen? © Lehmann

Auf heute Abend ist die Partie des FC Moosinning beim SV Waldperlach vorverlegt worden. Spielbeginn im Neuperlacher Waldstadion ist um 19.30 Uhr.

Moosinning - Beiden Seiten kommt die Vorverlegung ganz recht. Die Initiative war von Moosinning ausgegangen, da am Sonntag, dem ursprünglichen Termin, auch die Abteilungsversammlung stattfindet. FCM-Trainer Christoph Ball (41) und sein Waldperlacher Kollege Florian Kopp (32), ehemals Landes- und Bayernligaspieler in Markt Schwaben und Heimstetten, kennen sich schon lange.

Die Gelb-Schwarzen blicken auf eine kleine Serie zurück mit drei Siegen und zuletzt dem torlosen Remis gegen Spitzenreiter Kastl. „Wir haben uns mit drei Zu-Null-Spielen auch Selbstvertrauen aufgebaut“, sagt Trainer Ball. Ob er mit der eingespielten Formation antreten kann, ist fraglich. „Saßmann musste gegen Kastl verletzt raus, Denis Stauf hat angeschlagen gespielt“, klärt Ball auf, „aber dann rücken andere nach und können sich beweisen“.

Wieder zurück im Kader ist Maxi Lechner nach auskurierter Verletzung. Waldperlach wurde vor der Saison von vielen als Anwärter auf einen vorderen Tabellenplatz genannt. „Da muss bei uns aber alles passen“, entgegnet dazu Trainer Kopp. Und der Saisonstart mit dem 4:1 gegen Freilassing und dem 5:2 in Dorfen schien die Prognosen zu bestätigen. In den letzten sechs Spielen hagelte es allerdings vier Niederlagen bei einem Sieg und einem Remis. Die letzten drei Resultate waren deftig mit 1:6 in Rosenheim, 0:7 in Kastl, dazwischen ein 6:0 gegen Finsing und ein 2:2 gegen Saaldorf. „Dass unsere beiden Kapitäne in Rosenheim gefehlt haben, darf keine Ausrede für dieses Spiel sein“, betont Waldperlachs Trainer Kopp. (fi)

FCM-Kader

Siegl, D. Auerweck; Volkmar, Haumann, G. Ball, Lanzinger, Calis, Haas, Jakob, Lechner, Eschbaumer, A. Auerweck, Kollmannsberger, Reiser, Treffler, Th. Auerweck, Ulitzka, Saßmann (?), Stauf (?)