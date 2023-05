Magische Moosinninger: FC spielt Waldperlach schwindlig

„Jaaaaa!“ Moosinnings David Kamm bejubelt sein 1:0. Walperlachs Torwart Marius Ziguris ist geschlagen. © Riedel

Mit einem auch in der Höhe verdienten 4:0 (4:0)-Sieg gegen den SV Waldperlach hat der FC Moosinning seine Ambitionen auf Tabellenplatz drei in der Bezirksliga Ost untermauert.

Die Gelb-Schwarzen spielten dabei gegen völlig überforderte Gäste eine blitzsaubere erste Hälfte, und so bekamen die Zuschauer einige wunderbar herausgespielte Tore zu sehen. Von Beginn an machten die Einheimischen mächtig Druck, und bereits in der 8. Minute klingelte es zum ersten Mal: Luis Haumann passte auf rechts zu Flo Jakob, dieser spielte Doppelpass mit Maxi Lechner, und seine butterweiche Flanke drückte David Kamm mit dem Kopf zum 1:0 über die Linie.

Nur kurze Zeit später klingelte es erneut: Stefan Haas brachte auf rechts Maxi Lechner in Szene, dieser flankte aus dem Halbfeld auf den langen Pfosten, und dieses Mal durfte Fabi Ulitzka unbedrängt einköpfen.

FC Moosinning: Die Ball-Elf machte bereits in Durchgang eins den Deckel drauf

Nach einem energischen Einsatz von Georg Ball im Mittelfeld setzte der Co-Trainer Yannik Sassmann in Szene, dieser lief allein auf Keeper Marius Ziguris zu, und Kamm drückte den abgewehrten Ball zum 3:0 über die Linie. Die Gäste konnten einem fast leidtun, zudem vergaben sie kurze Zeit später auch noch kläglich ihre einzige Tormöglichkeit in Halbzeit eins.

Nicolas Schmidkunz lief nach einem Pass in die Tiefe allein aufs Moosinninger Tor zu, aber im Eins gegen Eins blieb Keeper Aaron Siegl auf den Beinen und parierte.

Besser machten es einmal mehr die Moosinninger. Nach einem Lupfer von Ball wehrte ein Waldperlacher die Kugel knapp außerhalb des Sechzehners mit der Hand ab, Stefan Haas zirkelte den Freistoß über die Mauer hinweg zum 4:0 ins Tor. Die Gäste schwächten sich nun auch noch mit einer Zeitstrafe für Francesco Pardi, Moosinning konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Quasi mit dem Pausenpfiff hatte man noch die große Möglichkeit zum 5:0, doch nach einer tollen Kombination über Jakob und Haas scheiterte Maxi Lechner frei vor dem Kasten an Torhüter Ziguris.

Haas blieb mit einem leichten Ziehen im Oberschenkel in der Kabine, für ihn durfte Thomas Auerweck ran. Zunächst schien es im selben Stil wie in Abschnitt eins weiterzugehen, Kamm nahm den Ball artistisch mit der Hacke mit, wurde aber im letzten Moment abgedrängt. Und Lechner scheiterte mit einem Heber knapp.

Nach gut einer Stunde war die Luft aber raus, beide Teams verzettelten sich immer mehr im Mittelfeld, und so hatte eigentlich nur mehr Alex Auerweck nach Zuspiel von Lukas Treffler eine gute Möglichkeit, er scheiterte mit seinem Flachschuss aber am Keeper. Für den FCM geht’s am morgigen Dienstag bereits zuhause im Nachholspiel gegen den TuS Raubling (20 Uhr) weiter. (th)